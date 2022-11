Un hombre golpea con una lata de cerveza al senador republicano Ted Cruz

El senador republicano por el estado de Texas Ted Cruz ha sido golpeado este lunes con una lata de cerveza en la cabeza cuando estaba en un desfile en Houston por la victoria del Los Astros de Houston en la Serie Mundial de Béisbol.

Cruz se encontraba en una carroza cuando celebrando la victoria del equipo de b√©isbol cuando un viandante le ha alcanzado con una lata de cerveza en la cabeza, seg√ļn ha informado la Polic√≠a de Houston en un comunicado.

El senador no ha requerido de atención médica ya que no ha resultado herido. Asimismo, los agentes policiales han detenido al hombre que ha lanzado la lata acusado de delito de agresión. Hasta el momento no ha trascendido la edad del mismo ni la motivación de la agresión.

"Como siempre, estoy agradecido con la Policía de Houston y la Policía del Capitolio por su rápida acción", ha aseverado el propio Cruz en un mensaje en la red social Twitter.

"Tambi√©n estoy agradecido de que el payaso que lanz√≥ su cerveza tuviera un fideo por brazo", ha agregado, haciendo alusiones a que no ha sufrido ning√ļn tipo de herida.

