Un hombre herido grave tras ser apuñalado en Sineu
PALMA, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -
Un hombre, español, de 32 años, ha resultado herido de gravedad este sábado, después de haber sido apuñalado en Sineu (Mallorca). Según han informado desde el SAMU 061, el suceso ha ocurrido en torno a las 21.45 horas de este sábado, en Sineu. El hombre ha sufrido varias puñaladas con arma blanca en la espalda a nivel lumbar. Con motivo de lo ocurrido, se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia medicalizada que ha asistido, estabilizado y trasladado al paciente hasta el Hospital Universitario de Son Espases. Desde la Central de Coordinación del SAMU 061 se ha activado el código politrauma grave y se ha coordinado con el centro hospitalario la recepción del varón herido.
