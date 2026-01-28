Un hombre rocía con líquido a legisladora Ilhan Omar de EEUU e interrumpe acto en Minnesota

Por Maria Alejandra Cardona, Daniel Trotta y Kanishka Singh

MINEÁPOLIS, 28 ene (Reuters) - La policía detuvo el martes en Mineápolis a un hombre que roció con un ⁠líquido maloliente a la representante demócrata en ⁠el Congreso, Ilhan Omar, cuando ella criticaba la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) de Estados Unidos en Minnesota.

Omar, blanco frecuente de insultos ⁠políticos del ‌presidente Donald Trump, ​resultó ilesa. Un guardia de seguridad sujetó inmediatamente al hombre y lo llevó al suelo, según un testigo de Reuters ​y un video del evento.

La policía dijo que detuvo al hombre por agresión en tercer grado.

Trump dijo ‌el martes por la noche que no había visto el video y ‌que esperaba no "tener que molestarse".

"No. No pienso en ​ella. Creo que es un fraude. Realmente no pienso en eso. Probablemente se hizo rociar, conociéndola", dijo Trump a ABC News.

En sus declaraciones, Omar criticaba al ICE y a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, exigiendo la dimisión de Noem tras la reciente muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis durante la ofensiva de Trump para hacer cumplir la ley de inmigración.

"El ICE no puede ser reformado, no puede ser rehabilitado, debemos abolir el ICE para siempre, y la secretaria del DHS, Kristi Noem, debe renunciar o ⁠enfrentar un juicio político", dijo Omar, entre aplausos.

Momentos después, un hombre sentado en primera fila se acercó a ella y la roció con el contenido ​de lo que la policía describió como una jeringuilla, diciéndole a Omar: "Debes renunciar".

Desafiante, Omar dio unos pasos hacia él, con la mano en alto, antes de que fuera reducido.

Tras una breve pausa, Omar prosiguió con sus declaraciones y se resistió a la insistencia de sus colaboradores para que acudiera al médico, alegando que sólo necesitaba una servilleta. Más tarde, su oficina emitió un comunicado en el que afirmaba que se encontraba bien.

Los forenses estaban reuniendo pruebas en el lugar de los hechos, informó la ⁠policía de Mineápolis en un comunicado.

Un testigo de Reuters dijo que el líquido olía a amoniaco y causó una leve ​irritación en la garganta.

"Aprendí a una edad temprana que no hay que ceder ante las amenazas", dijo Omar al público, tras negarse a suspender el acto. "Les miras a la cara y te mantienes fuerte".

Trump ha arremetido repetidamente contra Omar en declaraciones públicas y mensajes en las redes sociales, apuntando ‍también a su nacionalidad somalí.

"Ilhan Omar es basura", dijo Trump durante una reunión de gabinete en diciembre. "Ella es basura. Sus amigos son basura".

Omar, de 43 años, llegó a Estados Unidos cuando era una niña de 12 años y se convirtió en ciudadana estadounidense en 2000.

El martes, la Policía del Capitolio de Estados Unidos dijo que sus casos de evaluación de amenazas aumentaron en 2025 por tercer año consecutivo, ​con un repunte de casi el 58% respecto a 2024.

En 2025, investigó 14.938 casos de declaraciones, conductas y comunicaciones dirigidas contra miembros del Congreso, sus familias, el personal y el complejo del Capitolio, frente a los 9.474 de 2024. (Reporte de Maria Alejandra Cardona en Mineápolis, Kanishka Singh en Washington y Daniel ‍Trotta en Carlsbad, California)