Un hombre trasladado al San Pedro tras sufrir un accidente por salida de vía entre Robres y San Vicente de Robres
Un hombre trasladado al San Pedro tras sufrir un accidente por salida de vía entre Robres y San Vice
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
LOGROÑO, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -
Un hombre fue trasladado al Hospital San Pedro, a última hora del viernes, al sufrir un accidente por salida de vía en la LR-476, entre Robres del Castillo y San Vicente de Robres. Desde el Centro de Coordinación de Emergencias se notificó el incidente a la Guardia Civil y se movilizó a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, así como a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud. El conductor, único ocupante del vehículo, precisó la intervención de los equipos actuantes para poder ser liberado del turismo. Tras recibir asistencia en el lugar del accidente, fue trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro.
LA NACION
Otras noticias de Accidente de tránsito
Más leídas
- 1
María Valenzuela: su regreso al teatro, la depresión que la llevó a internarse, la demanda a Ranni y el llamado de Darín
- 2
Dos bancos pusieron en pausa sus líneas de crédito hipotecario
- 3
“Es una victoria”: ganaron una batalla judicial contra una medida del Gobierno, pero advierten que sigue mucho en juego
- 4
Luis Suárez recibió seis fechas de suspensión por la gresca en la Leagues Cup entre Inter Miami y Seattle Sounders