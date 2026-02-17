Un imán de la mezquita de Al Aqsa afirma que Israel le impidió el acceso

Uno de los principales imanes de la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén oriental, anunció el martes que las autoridades israelíes le negaron la entrada al sitio, en vísperas del inicio del ramadán.

"Me prohibieron entrar en la mezquita durante una semana y esta prohibición corre el riesgo de repetirse", declaró a la AFP el imán, jeque Muhammad al Abbasi. Según precisó, no se le dio ninguna explicación.

El imán agregó que regresó a Al Aqsa "hace un mes tras pasar un año en el hospital luego de un grave accidente de auto".

"Esta prohibición es un asunto grave para nosotros, pues nuestra alma está ligada a Al Aqsa. Al Aqsa es nuestra vida", agregó.

Centenares de miles de fieles palestinos son esperados en la explanada de las Mezquitas, donde se encuentra Al Aqsa, durante el mes de ayuno musulmán de ramadán, que comienza esta semana.

El sitio, tercer lugar santo del islam, se encuentra en Jerusalén Este, la parte de la ciudad ocupada y anexada por Israel tras la guerra de 1967.

Aunque ese lugar santo musulmán es administrado por Jordania, Israel impone restricciones, especialmente sobre el número de fieles que pueden acceder allí o según su edad.

En el centro del conflicto israelo-palestino, este sitio muy sensible, llamado Monte del Templo por los judíos, es también el lugar más sagrado del judaísmo, aunque los judíos no están autorizados a orar allí en virtud de un statu quo que data de 1967.

La policía israelí había anunciado el lunes que recomendó un límite de 10.000 autorizaciones entregadas para el ramadán a palestinos de Cisjordania ocupada, que no pueden ir a Jerusalén sin permiso.