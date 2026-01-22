Un incendio arrasa un campo de refugiados en Bangladesh y deja a miles de rohinya sin hogar

BANGKOK (AP) — Un enorme incendio destruyó esta semana cientos de viviendas improvisadas y desplazó a más de 2.000 personas en un campo de refugiados rohinyas en Cox's Bazar, Bangladesh, lo que provocó el jueves peticiones de las agencias de ayuda para obtener más fondos con los que construir viviendas más seguras y ayudar a prestar asistencia de emergencia

El incendio comenzó en las primeras horas de la mañana del martes en el Campo 16, uno de los más de 30 campamentos en el distrito de Cox's Bazar que conforman el centro de refugiados más grande del mundo, que alberga a más de un millón de rohinyas que han huido de la persecución en la vecina Myanmar

La Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas dijo que el fuego había creado una nueva crisis para las familias que ya luchan por sobrevivir

“Cuando ocurren incendios en campamentos superpoblados, el impacto se extiende mucho más allá de la infraestructura dañada. Las familias pierden refugio, pertenencias esenciales y acceso a servicios básicos, aumentando los riesgos de protección inmediata”, explicó Lance Bonneau, Jefe de Misión de la OIM en Bangladesh, en un comunicado

A los bomberos les tomó alrededor de tres horas controlar el incendio. Aunque no hubo víctimas mortales y solo un puñado de lesiones menores, muchas personas perdieron no solo sus hogares sino también todas sus posesiones, incluidos documentos de identidad y otros papeles importantes, dijo el Consejo Noruego para los Refugiados a The Associated Press el jueves

La organización de ayuda es una de las que operan dentro de los campamentos de Cox's Bazar

En general, el incendio, cuya causa aún no se ha determinado, destruyó 335 refugios y dañó 72 más, dijo la organización. También dañó puntos de agua y saneamiento en el campamento, 11 centros de aprendizaje e infraestructura y caminos del campamento

Más de 700.000 rohinyas huyeron de Myanmar en 2017 después de que el ejército lanzara una brutal represión contra el grupo minoritario musulmán tras ataques insurgentes a puestos de guardia en el estado de Rakhine, que limita con Bangladesh. Los recién llegados se sumaron a refugiados que ya estaban en Cox's Bazar

La escala, organización y ferocidad de la operación militar de Myanmar llevaron a acusaciones de limpieza étnica y genocidio por parte de la comunidad internacional, incluidas Naciones Unidas

La Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos, está instruyendo un caso que acusa a Myanmar de violar la Convención sobre el Genocidio de 1948 durante su llamada "operación de limpieza" en 2017. Myanmar ha negado las acusaciones

Desde 2017, los combates continuos en Rakhine entre las fuerzas gubernamentales y grupos que se oponen a los líderes militares que derrocaron en febrero de 2021 a Aung San Suu Kyi, elegida de forma democrática, han llevado a decenas de miles de rohinyas más a huir a Bangladesh

Tras el incendio, la OIM, el Consejo Noruego para los Refugiados y otras agencias lanzaron campañas de recaudación para proporcionar asistencia de emergencia y abordar las necesidades inmediatas de los desplazados, como mantas, mosquiteros, suministros de cocina, kits de higiene y luces solares

“Mientras la asistencia inmediata continúa, el incidente subraya los persistentes riesgos de incendio que enfrentan las comunidades de refugiados en Cox's Bazar”, indicó la OIM

El Consejo Noruego para los Refugiados dijo que había planes para construir 50.000 refugios semipermanentes para trasladar a las personas de las estructuras de bambú cubiertas con lonas o plástico en las que viven la mayoría de los refugiados, pero que los recortes de ayuda internacional anunciados en enero de 2025 obligaron a archivar el proyecto

Los refugios de bambú, originalmente destinados a durar solo de seis a 12 meses, están agrupados en estrecha proximidad en los campamentos superpoblados y son particularmente vulnerables al fuego, dijo la organización

Citaron un informe que entre mayo de 2018 y diciembre de 2025 hubo 2.425 incendios en los campamentos, que afectaron a más de 100.000 personas y dañaron más de 20.000 refugios, además de causar una pérdida significativa de vidas

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el año pasado de recortar más del 90% de los contratos de ayuda exterior de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y US$60.000 millones en asistencia general en todo el mundo, junto con los recortes a la ayuda internacional de varios países europeos, han llevado a una grave escasez de financiamiento para ayuda humanitaria en todo el mundo, también en Cox's Bazar

En 2025 solo se recibió aproximadamente la mitad de los fondos necesarios para la asistencia a los rohinyas, lo que dejó un déficit de financiamiento de US$466,6 millones, dijo el Consejo Noruego para los Refugiados

"Ahora es urgente aumentar el financiamiento para que podamos reanudar la construcción de los 50.000 refugios semipermanentes aprobados", que ya ha comenzado a ayudar a construir nuevos hogares temporales tras el incendio, indicó la organización

“Sin una acción inmediata, incendios como este en el Campamento 16 en Cox's Bazar seguirán amenazando vidas y obligando a las familias a reconstruir desde cero una y otra vez”, añadió

Otras necesidades incluyen asistencia alimentaria de emergencia, ropa de abrigo, la restauración de servicios de agua y saneamiento y artículos básicos para el hogar, dijo la organización

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa