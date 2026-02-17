Un incendio destruye el histórico Teatro Sannazaro de Nápoles

NÁPOLES, Italia, 17 feb (Reuters) - Un incendio destruyó el interior del histórico Teatro Sannazaro, que poseía una estructura de madera, en un barrio acomodado de la ciudad italiana de Nápoles el martes, según informaron las autoridades.

Se cree que el incendio se inició en un bloque de apartamentos del barrio de Chiaia, pero se extendió rápidamente al cercano teatro del siglo XIX, del que derrumbó su techo abovedado y destruyó las lujosas butacas y los palcos dorados.

"Ha quedado muy poco del teatro", dijo a la prensa el comandante de bomberos de Nápoles, Giuseppe Paduano. "En el interior aún hay algunos pequeños focos que extinguiremos en breve. En cuanto a las causas, aún es demasiado pronto para pronunciarse".

El alcalde de Nápoles, Gaetano Manfredi, afirmó que los primeros indicios apuntaban a que el incendio se había iniciado de forma accidental.

"PROFUNDA HERIDA" EN LA HISTORIA Y LA CULTURA DE NÁPOLES

Algunos residentes dijeron que un humo asfixiante cubría el barrio desde el amanecer y que 22 familias tuvieron que ser evacuadas de los edificios circundantes. Cuatro personas fueron trasladadas al hospital por inhalación de humo, pero no se informó de víctimas mortales ni heridos graves.

Manfredi, al llegar al lugar, calificó la pérdida del teatro como "una gran pena" y "una profunda herida" en la historia y la cultura de la ciudad.

El teatro abrió sus puertas en 1847 y ha acogido a muchos de los actores y dramaturgos más famosos de Italia. Su programación actual combina recitales de música clásica con producciones teatrales invitadas.

"Haremos todo lo posible para ayudar a los propietarios a reconstruirlo", dijo, y añadió que el Gobierno central también contribuiría a la reconstrucción.

Hace tres décadas, un incendio destruyó el famoso teatro de la ópera Fenice, en Venecia. Volvió a abrir sus puertas en 2003 tras una importante reconstrucción.

En 1991, el Teatro Petruzzelli, en la ciudad meridional de Bari, también quedó destruido por un incendio. No volvió a abrir sus puertas hasta 2009.

Ambos incendios fueron provocados. (Información de Crispian Balmer; edición de David Holmes; edición en español de Jorge Ollero Castela)