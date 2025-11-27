Un incendio en bloques de apartamentos en Hong Kong deja 44 muertos y cientos de desaparecidos

Por Tyrone Siu, Joyce Zhou y Jessie Pang

HONG KONG, 27 nov (Reuters) - El enorme incendio que sigue activo en un complejo de apartamentos de Hong Kong, en el que han muerto al menos 44 personas y casi 300 han desaparecido, puede haber sido provocado por una empresa constructora "gravemente negligente" que utilizó materiales peligrosos, según informó el jueves la policía.

Casi un día entero después del inicio del incendio, los bomberos se esforzaban por llegar hasta los posibles residentes atrapados en los pisos superiores del complejo de viviendas Wang Fuk Court debido al intenso calor y al denso humo del incendio que empezó el miércoles por la tarde.

La policía dijo que, no solo los edificios estaban cubiertos con láminas de malla protectora y plásticos que podrían no cumplir las normas contra incendios, sino que descubrieron que algunas ventanas de un edificio no afectado estaban selladas con un material de espuma, instalado por una empresa de construcción que realizaba trabajos de mantenimiento desde hacía un año.

"Tenemos razones para creer que los responsables de la empresa cometieron una negligencia grave, lo que provocó este accidente e hizo que el fuego se propagara sin control, causando numerosas víctimas", dijo Eileen Chung, superintendente de la policía de Hong Kong.

Añadió que tres hombres de la empresa constructora, dos directores y un consultor de ingeniería, habían sido detenidos como sospechosos de homicidio involuntario en relación con el incendio.

El jueves por la mañana, agentes de policía registraron la empresa de mantenimiento de edificios de la urbanización y se incautaron de documentos en los que se mencionaba a Wang Fuk Court, según informaron los medios de comunicación locales. La empresa no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

El complejo densamente poblado, situado en el barrio de Tai Po, al norte de la ciudad, cuenta con 2.000 apartamentos repartidos en ocho bloques en los que viven más de 4.600 personas en una ciudad que sufre una escasez crónica de viviendas asequibles.

El jueves por la mañana, las autoridades habían controlado el incendio en cuatro de los siete bloques y continuaban las operaciones en otros tres. Un vídeo grabado 22 horas después del inicio del incendio mostraba cómo las llamas seguían ardiendo en al menos dos de las torres de 32 pisos cubiertas con malla verde de construcción y andamios de bambú.

Los andamios de bambú son uno de los pilares de la arquitectura tradicional china, pero desde marzo se han ido eliminando progresivamente en Hong Kong por motivos de seguridad.

Un bombero se encontraba entre los 44 fallecidos y 45 personas se encuentran hospitalizadas en estado crítico, según informó la policía de Hong Kong en una rueda de prensa celebrada antes del amanecer del jueves. "La prioridad es extinguir el fuego y rescatar a los residentes que están atrapados", dijo a la prensa el dirigente hongkonés John Lee. "La segunda es apoyar a los heridos. La tercera es apoyar la recuperación. Después, haremos una investigación en profundidad."

Unas 279 personas estaban ilocalizables y 900 se encontraban en ocho refugios, añadió.

El número de muertos es ahora el más alto en un incendio en Hong Kong desde 1948, cuando 176 personas murieron en el incendio de un almacén.

BÚSQUEDA DE FAMILIARES

El último incendio ha provocado comparaciones con el infierno de la Torre Grenfell que mató a 72 personas en Londres en 2017. En aquel incendio se culpó a las empresas que equiparon el exterior con revestimientos inflamables, así como a fallos del Gobierno y del sector de la construcción.

"Nuestros corazones están con todos los afectados por el horrible incendio en Hong Kong", dijo el grupo de supervivientes Grenfell United en las redes sociales. "A las familias, amigos y comunidades, estamos con vosotros. No estáis solos."

Harry Cheung, de 66 años, que ha vivido en el Bloque Dos de uno de los complejos durante más de 40 años, dijo que escuchó un fuerte ruido alrededor de las 14:45 (0645 GMT) y vio cómo se desataba el fuego en un bloque cercano.

"Volví inmediatamente a recoger mis cosas", dijo.

"Ni siquiera sé cómo me siento ahora mismo. Solo pienso en dónde voy a dormir esta noche."

Una mujer apellidada Ng, de 52 años, estaba angustiada mientras buscaba a su hija fuera de un refugio.

"Ella y su padre aún no han salido. No había agua para salvar nuestro edificio", sollozaba, llevando la foto de graduación de su hija.

Otra residente, apellidada Chu, dijo que todavía no había podido ponerse en contacto con sus amigos que viven en el bloque de al lado. Tras dormir en casa de una amiga el miércoles por la noche, la mujer de 70 años regresó y vio que su casa seguía ardiendo.

"No sabemos qué hacer", dijo.

Una aplicación en internet mostraba informaciones de personas desaparecidas a través de un documento de Google vinculado que detallaba los residentes de torres y habitaciones individuales.

Incluye descripciones como "Suegra de unos 70 años, desaparecida" o "un chico y una chica" o "Azotea: varón de 33 años".

Una descripción dice simplemente "Piso 27, habitación 1: Está muerto". Reuters no pudo verificar de forma independiente la información de la aplicación.

