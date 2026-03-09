Un incendio en un edificio de Glasgow cierra la estación de tren más concurrida de Escocia

LONDRES (AP) — Un gran incendio en el corazón de Glasgow paralizó los servicios ferroviarios escoceses el lunes, mientras los bomberos trabajaban para sofocar el fuego que destruyó un edificio de cuatro plantas cerca de la estación de tren más concurrida de Escocia.

La estación Glasgow Central fue cerrada y se esperaba que todos los viajes hacia, desde y a través de la estación se vieran interrumpidos, informó National Rail. No había una estimación de cuándo reabriría la estación.

El incendio se declaró el domingo en una tienda de vapeo en Union Street, junto a la estación. Ardió durante la noche y parte del edificio, que data de 1851, se derrumbó.

Las imágenes grabadas durante la noche del incendio mostraban el edificio y su estructura de techo en forma de cúpula completamente envueltos en llamas. Posteriormente, esa sección del techo parece haberse desplomado.

No se reportaron víctimas, indicó el Servicio de Bomberos y Rescate de Escocia.

