25 mar (Reuters) - Un incendio a primera hora del lunes en una de las mayores centrales térmicas del suroeste de Rusia dejó fuera de servicio dos de sus unidades, interrumpiendo brevemente el suministro a los clientes, según informó el gobernador de la región.

No hubo víctimas y las autoridades estaban investigando la causa del incendio en la central de Novocherkassk, en Rostov, dijo el gobernador, Vasily Golubev, en la aplicación de mensajería Telegram. El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus fuerzas destruyeron 11 aviones no tripulados lanzados durante la noche por Ucrania sobre Rostov, que limita con la región, pero no dijo si hubo daños relacionados.

Sin embargo, el canal Baza, cercano a las fuerzas de seguridad rusas, afirmó en Telegram que el incendio de la planta fue causado por los drones ucranianos. Reuters no pudo verificar de forma independiente la información. Ucrania no hizo comentarios inmediatos sobre los ataques. Novocherkassk es una de las mayores centrales térmicas del suroeste de Rusia, según informa en su página web su propietaria, OGK-2, controlada por una filial del gigante energético ruso Gazprom. (Reporte de Lidia Kelly en Varsovia; edición de Clarence Fernandez; editado en español por Tomás Cobos)