Un informe de la Fed de Nueva York dice que estadounidenses pagan casi todos los aranceles de Trump

Por Michael S. Derby

12 feb (Reuters) - Los estadounidenses están soportando casi todo el aumento de los aranceles a las importaciones del presidente Donald Trump, según un informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York publicado el jueves.

El banco dijo que el 90% de los aranceles impuestos por el presidente a los productos importados recaen sobre los consumidores y las empresas estadounidenses. El informe refuta el argumento del gobierno de Trump de que los impuestos los pagan los extranjeros.

El informe evaluó cómo afectaron los aranceles a la economía el año pasado, cuando el promedio de los impuestos pasó del 2,6% al 13%.

El nivel promedio varió durante el año y alcanzó su máximo en abril y mayo, cuando Trump aumentó los aranceles a los productos chinos al 125%, antes de volver a reducirlos a un todavía alto 113%.

Los autores basaron su análisis en cómo funcionaron los aranceles durante el primer mandato de Trump. Ante este tipo de impuestos, "nuestro trabajo anterior reveló que los exportadores extranjeros no bajaron sus precios en absoluto, por lo que toda la incidencia de los aranceles recayó sobre Estados Unidos. Es decir, los aranceles se trasladaron al 100% a los precios de importación".

El documento dice que, entre enero y agosto del año pasado, los estadounidenses asumieron el 94% del impacto de los aranceles de Trump. Durante septiembre y octubre, ese porcentaje descendió al 92%, y en noviembre se estabilizó en el 86%.

Las conclusiones de la Reserva Federal de Nueva York coinciden con un informe publicado el miércoles por la Oficina Presupuestaria del Congreso. (Reporte de Michael S. Derby; edición en español de Javier López de Lérida)