Un informe presentado en el Foro de Davos alerta de la escasez de enfermeras, para 2030 demandan hasta un 80% más

La enfermería será uno de los sectores con mayor empleo necesario sin cubrir en los próximos años, según revela el estudio 'Empleos del mañana: Sociales y Ecológicos para construir economías inclusivas y sostenibles', elaborado por el World Economic Forum (Foro Económico Mundial) y presentado en Davos (Suiza), que estima que, para 2030, será necesario contar con un 80% más de enfermeras.

El informe, del que se hace eco el Consejo General de Enfermería (CGE), subraya la necesidad de crear 238.000 puestos nuevos de trabajo para enfermeras en España, que ayudarían a solucionar el déficit de profesionales del sector.

"La falta de enfermeras es una realidad por la que no nos cansamos de luchar. Llevamos años diciendo que la escasez de enfermeras provoca un desgaste brutal del sistema sanitario. Y lo hemos repetido por activa y por pasiva, sin enfermeras no hay sanidad y sin sanidad no hay salud", afirma Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

"La pandemia nos puso en un lugar preferente para la sociedad, pero las administraciones tardaron poco más de un año en olvidarse de todo lo que habían hecho las enfermeras para salvar miles de vidas. Ahora, este informe del Foro Económico Mundial, que reúne estos días a líderes de todo el mundo, nos da la razón y expone que para 2030 España necesitará 536.000 enfermeras, una cifra muy por encima de los datos actuales. Cada vez más estudios respaldan nuestras demandas y este es un ejemplo de ello", añade.

Para la institución los responsables de políticos deben apostar por la profesión. "Además de la escasez enfermeras, tenemos un problema gravísimo con el reconocimiento que se da a las enfermeras en este país. El reconocimiento en una única categoría del Grupo A, sin distinciones, no debe estar dentro de ningún debate. Tenemos los estudios necesarios para serlo y debe reconocerse esta situación, que se alarga ya demasiado en el tiempo", subraya Pérez Raya.

El estudio del Foro Económico Mundial "supone un espaldarazo a nuestras reivindicaciones, nos aporta un argumento más sobre el que sostener nuestras demandas, es un reconocimiento a lo que venimos años demandando", puntualiza, al tiempo se reafirma en su objetivo de seguir trabajando de "forma incansable" para dejar a las enfermeras "en el lugar que les corresponde y lograr que alcancen el reconocimiento público e institucional que les corresponde".

Europa Press