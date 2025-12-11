Un informe sitúa a Madrid como la gran ciudad con mayor desigualdad de renta en España y a Zaragoza como la que menos.

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

Un reciente informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha desvelado que Madrid se mantuvo en el año 2022 como la ciudad "más desigual" de España en cuanto a la renta media por declarante, mientras que Zaragoza es la que presenta menor desigualdad.

Así consta en la publicación de Fedea sobre la Renta personal de los municipios españoles y su distribución del período 2004-2022, que ha sido elaborada por los investigadores Miriam Hortas-Rico (Universidad Autónoma de Madrid) y Jorge Onrubia (Universidad Complutense de Madrid y Fedea).

Según estos datos, la renta media por declarante aumenta entre 2021 y 2022 un 6,2% de media en las diez ciudades más pobladas de España (del 4,87% en Murcia al 9,56% en Palma de Mallorca).

La desigualdad se reduce en nueve de las diez, con un leve aumento en Barcelona y descensos destacados en Palma de Mallorca (-7,02%), Valencia (-6,28%), Murcia (-4,57%) y Las Palmas de Gran Canaria (-3,73%). En 2022, Madrid sigue siendo la ciudad más desigual (Gini del 0,5464) y Zaragoza la que presenta menor desigualdad (0,4646), en base a estos datos.

¿QUÉ MUNICIPIOS ESTÁN EN EL RANKING DE RENTA MEDIA?

Para los municipios de más de 50.000 habitantes con mayor renta media, en 2021, el ranking por renta media por declarante está formado, en este orden, por: Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Alcobendas, Sant Cugat del Vallés, Majadahonda, Las Rozas de Madrid, Castelldefels, Madrid, Barcelona y San Sebastián de los Reyes.

En 2022 el listado mantiene a los mismos municipios, salvo que Tres Cantos entra por primera vez al superar los 50.000 habitantes, quedando: Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Sant Cugat del Vallés, Alcobendas, Majadahonda, Las Rozas de Madrid, Tres Cantos, Castelldefels, Madrid y Barcelona.

En 2022, la renta media de Pozuelo supera en un 29,3% a la de Boadilla, siendo la renta media de Barcelona, que ocupa la décima posición, aproximadamente un 46% de la del primero.

¿Y LOS QUE MENOS?

Para los municipios de más de 50.000 habitantes con menor renta media, El Ejido ocupa el último lugar en 2021 y 2022 (al igual que en 2019 y 2020). En 2021 le siguen (en orden ascendente), Arona, Santa Lucía de Tirajana, Sanlúcar de Barrameda, Elda, Granadilla de Abona, Torrevieja, Arrecife, Lorca y Benidorm.

En 2022 el listado lo componen, en sentido ascendente Sanlúcar de Barrameda, Elda, Arona, Santa Lucía de Tirajana, Torrevieja, Lorca, Granadilla de Abona, Utrera y Motril.