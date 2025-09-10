Un inmenso chorro estelar se abre paso en las afueras de la Vía Láctea

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

Muy lejos, hacia los confines de nuestra galaxia, la Vía Láctea, una joven estrella en formación anuncia su nacimiento al Universo en forma de un espectáculo de fuegos artificiales con aspecto festivo. Dos chorros hirvientes de gases calientes resplandecen a lo largo de 8 años luz, el doble de la distancia entre nuestro Sol y el sistema estelar más cercano. Los gases sobrecalentados que caen sobre la estrella masiva son expulsados de vuelta al espacio a lo largo de su eje de rotación, y sus potentes campos magnéticos los confinan en haces estrechos. El Telescopio Espacial James Webb de la NASA/ESA/CSA presenció el espectáculo en luz infrarroja. Los chorros se abren paso entre el polvo y el gas interestelar, creando detalles fascinantes que solo el Webb ha captado.

El Webb ha captado un soplete de gases hirvientes que brota de una estrella monstruosa en crecimiento volcánico. Con una extensión de 8 años luz, la longitud de la erupción estelar es aproximadamente el doble de la distancia entre nuestro Sol y el cercano sistema Alfa Centauri. El tamaño y la fuerza de este chorro estelar en particular, conocido como Sharpless 2-284 (Sh2-284 para abreviar), lo califican como inusual, según los investigadores.

A CIENTOS DE MILES DE KILÓMETROS POR HORA

El chorro se extiende por el espacio a cientos de miles de kilómetros por hora. La protoestrella central, con una masa equivalente a diez soles, se encuentra a 15.000 años luz de distancia, en los confines de nuestra galaxia. El descubrimiento del Webb fue fortuito. "Antes de la observación, desconocíamos la existencia de una estrella masiva con este tipo de superchorro. Un chorro de hidrógeno molecular tan espectacular procedente de una estrella masiva es inusual en otras regiones de nuestra galaxia", declaró el autor principal, Yu Cheng, del Observatorio Astronómico Nacional de Japón.

Esta clase única de fuegos artificiales estelares, llamados objetos Herbig-Haro (HH), son chorros de plasma altamente colimados que se disparan desde estrellas en formación. Estos chorros son el espectacular anuncio del nacimiento de una estrella al Universo. Parte del gas que se acumula alrededor de la estrella central se proyecta a lo largo de su eje de rotación, probablemente bajo la influencia de campos magnéticos.

Actualmente, se han observado más de 300 objetos HH, principalmente de estrellas de baja masa. Estos chorros fusiformes ofrecen pistas sobre la naturaleza de las estrellas en formación. La energía, la estrechez y las escalas temporales evolutivas de los objetos HH sirven para definir modelos del entorno y las propiedades físicas del joven objeto estelar que impulsa el chorro.

"Me sorprendió mucho el orden, la simetría y el tamaño del chorro cuando lo observamos por primera vez", declaró en un comunicado el coautor Jonathan Tan, de la Universidad de Virginia en Charlottesville y la Universidad Tecnológica Chalmers en Gotemburgo, Suecia.

Su detección ofrece evidencia de que los chorros HH deben aumentar de tamaño con la masa de la estrella que los impulsa. Cuanto más masivo sea el motor estelar que impulsa el plasma, mayor será el tamaño del chorro. La detallada estructura filamentosa del chorro, captada por la nítida resolución del telescopio Webb en luz infrarroja, evidencia que el chorro se está adentrando en polvo y gas interestelar. Esto crea nudos separados, arcos de choque y cadenas lineales. Las puntas del chorro, dispuestas en direcciones opuestas, encapsulan la historia de la formación de la estrella. "Originalmente, el material se encontraba cerca de la estrella, pero durante más de 100.000 años las puntas se propagaron hacia afuera, y luego el material que se encuentra detrás es un flujo de salida más reciente", dijo Tan.