Un Inter en pleno acelerón puede abrir brecha con el Milan

El Inter de Milán (1º), que viene de cuatro victorias consecutivas en la Serie A, puede ampliar ante el Sassuolo (11º) su ventaja de cinco puntos con el Milan (2º), que no disputa su partido de la 24ª jornada hasta el 18 de febrero, cuando reciba al Como (6º)

En gran momento, los Nerazzurri se clasificaron para las semifinales de la Copa de Italia el miércoles al derrotar como anfitrión al Torino por 2-1, gracias a los tantos de los franceses Ange-Yona Bonny y Andy Diouf.

El Inter jugó este partido como local en Monza y no en el estadio milanés de San Siro, reservado para la ceremonia de inauguración de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina el viernes.

En la Serie A visitará el domingo al Sassuolo, liderado por su capitán Lautaro Martínez, que ha marcado en las tres últimas jornadas para liderar la tabla de goleadores con 13 dianas -además de cuatro asistencias en 22 partidos disputados-.

El duelo entre el Milan y el Como estaba previsto que se disputara el 8 de febrero en Perth, debido a la inauguración de los Juegos en San Siro y como parte de una estrategia de expansión internacional de la Serie A.

Pero finalmente las condiciones impuestas por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) hicieron inviable el proyecto por lo que el partido se reprogramó el 18 de febrero en San Siro.

A nueve puntos del Inter, el Nápoles (3º), vigente campeón, no puede permitirse más tropiezos.

Tras ser eliminado con dureza de la Liga de Campeones la semana pasada, los napolitanos se enfrentan al Génova (14º).

La Roma, en la quinta plaza por detrás de la Juventus tras caer en la trampa del Udinese (1-0), juega contra el Cagliari, 12º después de una buena racha de tres triunfos.

En la parte baja de la tabla, el recién ascendido Pisa, penúltimo, visita al colista Verona: ambos equipos están igualados a puntos (14), a tres de la Fiorentina (18ª, 17 pts).

-- Programa de los partidos de la 24ª jornada de la Serie A y clasificación:

Viernes, 6 de febrero

(19h45) Hellas Verona - Pisa

Sábado, 7 de febrero

(17h00) Génova - Nápoles

(19h45) Fiorentina - Torino

Domingo, 8 de febrero

(11h30) Bolonia - Parma

(14h00) Lecce - Udinese

(17h00) Sassuolo - Inter

(19h45) Juventus - Lazio

Lunes, 9 de febrero

(17h30) Atalanta - Cremonese

(19h45) Roma - Cagliari

Miércoles, 18 de febrero

(19h45) Milan - Como

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Inter 55 23 18 1 4 52 19 33

2. Milan 50 23 14 8 1 38 17 21

3. Nápoles 46 23 14 4 5 33 21 12

4. Juventus 45 23 13 6 4 39 18 21

5. Roma 43 23 14 1 8 27 14 13

6. Como 41 23 11 8 4 37 16 21

7. Atalanta 36 23 9 9 5 30 20 10

8. Lazio 32 23 8 8 7 24 21 3

9. Udinese 32 23 9 5 9 26 34 -8

10. Bolonia 30 23 8 6 9 32 30 2

11. Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29 -2

12. Cagliari 28 23 7 7 9 28 31 -3

13. Torino 26 23 7 5 11 22 40 -18

14. Génova 23 23 5 8 10 27 34 -7

15. Cremonese 23 23 5 8 10 20 31 -11

16. Parma 23 23 5 8 10 15 30 -15

17. Lecce 18 23 4 6 13 13 30 -17

18. Fiorentina 17 23 3 8 12 25 36 -11

19. Pisa 14 23 1 11 11 19 40 -21

20. Hellas Verona 14 23 2 8 13 18 41 -23