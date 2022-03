Un joven británico se hace viral en redes sociales al hacer acrobacias bajo la trayectoria de los aviones

El enfermero Pat Errol Carl Magpiong, de 28 años, originario de Filipinas, pero que actualmente vive en Londres (Reino Unido), se ha hecho viral por realizar trucos de patinaje acrobático cerca de donde aterrizan los aviones.

Además de ver cómo aterrizan los aviones en el aeropuerto de Heathrow, Pat disfruta haciendo atrevidos trucos de patinaje justo debajo de la trayectoria de los vuelos.

A Pat le fascinan los grandes aviones, sobre todo los modelos Boeing 777 y Airbus A350. "Me pareció una idea original y distinta. Cuando tengo un rato me dirijo a una zona cercana al aeropuerto y me grabo", afirmó.