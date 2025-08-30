Un juez bloquea la ampliación de competencias en las deportaciones exprés de la Administración Trump

MADRID, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

La jueza del Tribunal de Distrito en Washington DC, Jia Cobb, ha bloqueado la aplicación "ampliada" que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado realizando de las deportaciones exprés con el objetivo de expulsar a migrantes del país norteamericano de forma más rápida.

Desde la llegada por segunda vez de Trump a la Casa Blanca a principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha buscado la manera de acelerar las expulsiones de personas migrantes del país. Incluso se ha valido de legislación del siglo XVIII para reducir los procesos de deportación.

Como afirma la juez Cobb, esta figura legal ha sido utilizada por el Ejecutivo estadounidense de manera "ampliada", pasando de operar contra quienes eran arrestados cerca de la frontera o poco después de cruzarla a ser aplicada contra quienes "hace mucho que llegaron a (nuestro) país".

En este sentido, la magistrada ha argumentado que si esta aplicación se extiende sin un límite concreto, podría ser interpuesta contra cualquier persona, incluso nacionales estadounidenses, solo con la acusación del Gobierno de haber entrado al país ilegalmente.

Así, el proceso legal quedaría reducido y estarían privados "de cualquier oportunidad significativa de refutar sus acusaciones".

"Afortunadamente, eso no está contemplado en la ley", reza la sentencia.

Ya en mayo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló contra la Ley de Enemigos Extranjeros, que permitía acelerar las deportaciones de migrantes, y dictaminó que los extranjeros debían tener más tiempo para defenderse de los avisos de expulsión.