Un juez de EE. UU. dice que Trump debe poner fin al despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

10 dic (Reuters) - Un juez federal de California ordenó el miércoles poner fin al despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump en Los Ángeles y ordenó que vuelvan al control del gobernador demócrata del estado, al considerar que el mandatario republicano se excedió en su autoridad.

El fallo del juez de distrito Charles Breyer, con sede en San Francisco, representó el último revés legal para Trump y sus esfuerzos por desplegar a la Guardia Nacional en ciudades bajo control demócrata, un uso extraordinario de los militares para fines domésticos.

El juez consideró que Trump se extralimitó en su autoridad al tomar el control de las unidades de la Guardia Nacional de California y enviarlas a Los Ángeles y otros lugares en respuesta a las protestas contra las autoridades federales de inmigración.

Breyer dijo que no hay pruebas que respalden la afirmación de la administración de que las protestas eran una rebelión contra el Gobierno que justificaba legalmente el envío de tropas.

El magistrado también rechazó la afirmación de la administración de que los tribunales no tienen poder para revisar la decisión de un presidente de tomar el control de las unidades estatales de la Guardia Nacional durante una emergencia, argumentando que se trata de una visión demasiado amplia de la autoridad presidencial.

"Los fundadores diseñaron nuestro Gobierno como un sistema de controles y equilibrios. Los demandados, sin embargo, dejan claro que no quieren ningún control", dijo Breyer, refiriéndose a la administración Trump.

El fallo respondió a una demanda presentada por el gobernador de California, Gavin Newsom, un prominente crítico de Trump, para bloquear una orden de agosto de la administración que tomó el control federal de 300 soldados de la Guardia Nacional en el estado hasta el 2 de febrero de 2026.

Trump ha dicho que sus despliegues de tropas en Los Ángeles, Chicago, Washington, D.C., Memphis y Portland son necesarios para luchar contra el crimen y proteger la propiedad federal y el personal de los manifestantes. (Reporte de Jack Queen en Nueva York; editado en español por Carlos Serrano)