Un juez de EE. UU. falla que Meta no impidió la competencia con las compras de Instagram y WhatsApp

Por Jody Godoy

18 de noviembre (Reuters) - Un juez federal falló el martes que Meta Platforms no sofocó ilegalmente la competencia al comprar Instagram y WhatsApp, dando al gigante tecnológico una primera victoria contra la represión antimonopolio iniciada durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

El fallo es un revés importante para la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), que además tiene un caso antimonopolio contra Amazon.com.

La agencia pretendía obligar a Meta a reestructurar o vender Instagram y WhatsApp para restablecer la competencia entre redes sociales.

Meta argumentó en el juicio que comprar empresas que destacaban por sus nuevas funciones en lugar de crear productos competidores era una estrategia empresarial válida, y que la FTC había ignorado la presión competitiva de TikTok de ByteDance, de YouTube de Google y de la aplicación de mensajería de Apple, entre otras.

El juez de distrito de Estados Unidos James Boasberg, que dictó la sentencia, reconoció el año pasado que el caso podría ser difícil de ganar para la FTC, porque los argumentos de la agencia "a veces llevan al límite los precedentes antimonopolio de este país".

El caso forma parte de una ofensiva antimonopolio más amplia contra las grandes tecnológicas en Estados Unidos. (Reporte de Jody Godoy. Editado en español por Javier López de Lérida)