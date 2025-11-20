Un juez de EE. UU. paraliza el despliegue de la Guardia Nacional de Trump en Washington D.C.

Por Jack Queen

20 nov (Reuters) - Un juez federal paralizó el jueves temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional del presidente Donald Trump en Washington D.C., lo que supuso para Trump un revés legal temporal en sus esfuerzos por enviar a los militares a las ciudades estadounidenses a pesar de las objeciones de los líderes locales.

La jueza de distrito Jia Cobb, designada por el expresidente Joe Biden, bloqueó temporalmente el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte del Gobierno de Trump para hacer cumplir la ley en la capital del país sin la aprobación de su alcalde.

Cobb aplazó su decisión hasta el 11 de diciembre para permitir a la administración Trump apelar. (Reportaje de Jack Queen)