Un juez de EEUU desestima la demanda de Trump contra The New York Times por difamación

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un juez federal ha desestimado este viernes la demanda por difamación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el periódico The New York Times, alegando que la solicitud es "decididamente impropia e inadmisible" porque no sigue las reglas para presentar demandas civiles.

El juez del Tribunal del Distrito Medio de Florida Steven Merryday ha declarado que la demanda "contradice inequívoca e inexcusablemente" los requisitos de las reglas federales de procedimiento civil, subrayando que la queja debe ser una "declaración breve, sencilla y directa de acusaciones de hechos".

Merryday ha agregado que el equipo legal de Trump puede volver a presentar la demanda en un plazo de un mes, pero tiene que limitarla a un máximo de 40 hojas, mientras que la actual constaba de 85 páginas.

No debe ser "un foro público para vituperios e invectivas", ni "un megáfono de relaciones públicas", según informa CNN.

A principios de semana, Trump anunció una demanda por difamación y calumnias por valor de US$15.000 millones (más de 12,7 millones de euros) contra The New York Times, al que tachó de haberse convertido en portavoz del Partido Demócrata.

"Lleva décadas mintiendo sobre vuestro presidente favorito (¡YO!), mi familia (...) y nuestra nación en su conjunto", afirmó entonces.

El inquilino de la Casa Blanca acusó al diario de ejecutar "la mayor contribución ilegal a una campaña electoral de la historia", destacando su respaldo en portada a la candidatura presidencial de la demócrata Kamala Harris, que en la Administración anterior, la de Joe Biden, ostentó la Vicepresidencia.