Un juez de eeuu dice que doge de musk debe publicar registros de operaciones realizadas en "secreto"

Por Nate Raymond

11 mar (Reuters) - Un juez federal ordenó al equipo encargado de la reducción del Gobierno creado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y encabezado por el multimillonario Elon Musk que haga públicos los registros relativos a sus operaciones, que, según él, se han llevado a cabo en un "secretismo inusual".

El juez de distrito Christopher Cooper se puso del lado del grupo de vigilancia gubernamental Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) al considerar que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) es probablemente una agencia sujeta a la Ley de Libertad de Información (FOIA).

El fallo, el primero de este tipo, marcó una victoria temprana para los defensores que buscan obligar al DOGE a ser más transparente sobre su papel en los despidos masivos que se están llevando a cabo en la fuerza de trabajo federal y el desmantelamiento de las agencias gubernamentales por parte de la administración del presidente republicano.

La administración Trump argumentó que DOGE, como un brazo de la Oficina Ejecutiva del mandatario, no está sujeto a la FOIA, una ley que permite al público solicitar acceso a los registros producidos por las agencias gubernamentales.

No obstante, Cooper, un juez designado por el presidente demócrata Barack Obama, dijo que DOGE está ejerciendo una "autoridad independiente sustancial" mucho mayor que los otros componentes de esa oficina, que generalmente están exentos de la FOIA.

Cooper dijo que "parece tener el poder no sólo de evaluar los programas federales, sino de remodelarlos drásticamente e incluso eliminarlos en su totalidad", un hecho que el juez dijo que la agencia se negó a refutar.

Según indicó, sus "operaciones hasta ahora han estado marcadas por un secretismo inusual", citando informes sobre el uso por parte de DOGE de un servidor externo, la negativa de sus empleados a identificarse ante funcionarios de carrera y su uso de la aplicación encriptada Signal para comunicarse.

Donald Sherman, director ejecutivo y consejero jefe de CREW, celebró la sentencia. "Ahora más que nunca, los estadounidenses merecen transparencia en su gobierno", dijo en un comunicado.

(Editado en español por Carlos Serrano)