Un juez de EEUU permite a Ørsted reanudar el proyecto eólico marino que Trump paralizó

Por Blake Brittain y Nichola Groom

13 ene (Reuters) -

Un juez federal autorizó el ⁠lunes al promotor ⁠danés de energía eólica marina Ørsted

a reanudar las obras de su proyecto Revolution Wind, que se encuentra ⁠casi ‌terminado ​y que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald ​Trump, paralizó junto con otros cuatro proyectos el mes ‌pasado.

La sentencia del juez de ‌distrito estadounidense Royce Lamberth supone ​un revés legal para Trump, que ha pasado el último año tratando de bloquear la expansión de la eólica marina en aguas federales. Era la segunda vez en cuatro meses que el proyecto Revolution Wind, de 5.000 millones de dólares, solicitaba, y ⁠obtenía, una orden judicial temporal para bloquear una orden gubernamental de paralización ​de las obras.

de Ørsted sobre Revolution Wind es una de las varias interpuestas por empresas eólicas marinas y Estados que pretenden anular de cinco contratos de concesión de parques eólicos marinos por parte del Departamento del Interior de EEUU el ⁠22 de diciembre por motivos de seguridad nacional relacionados con interferencias ​de radar, según el Gobierno estadounidense. La vista del lunes fue la primera de las tres que se celebrarán esta semana. Las ‍otras se refieren al proyecto Empire Wind, de Equinor, frente a la costa de Nueva York, y a las instalaciones Coastal Virginia Offshore Wind, de Dominion.

El Departamento de Interior no hizo comentarios de inmediato.

Ørsted dijo ​que reanudaría las obras de Revolution Wind lo antes posible mientras avanza su pleito.

(Información de Nichola Groom; edición de Edmund Klamann, David Gregorio y ‍Lincoln Feast; edición en español de Jorge Ollero Castela)