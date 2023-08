Un juez desestima contrademanda por difamación de donald trump contra e. jean carroll

7 ago (Reuters) - Un juez estadounidense desestimó el lunes la contrademanda por difamación de Donald Trump contra la escritora E. Jean Carroll, que ganó un veredicto del jurado de cinco millones de dólares contra el expresidente en mayo.

Trump había demandado a Carroll por difamación después de que ella dijera "oh sí, lo hizo; oh sí, lo hizo" cuando le preguntaron en la cadena televisiva CNN sobre la conclusión del jurado de que él no la había violado, pero que era responsable de agresión sexual. (Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)

Reuters