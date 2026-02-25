Un juez en EE. UU. rechaza la política de Trump que permite deportaciones rápidas a terceros países

Por Nate Raymond

BOSTON, 25 feb (Reuters) - Un juez federal de Estados Unidos dictaminó el miércoles que la política de la administración del presidente Donald Trump que permite la rápida deportación de migrantes a países distintos al suyo, sin darles una oportunidad significativa para plantear sus temores de persecución o tortura, es ilegal y debe ser derogada.

El juez federal de distrito Brian Murphy, en Boston, emitió un fallo definitivo en el que declara inválida la política del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en un caso que, según el Gobierno, será finalmente resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Sin embargo, el juez, nombrado por el presidente demócrata Joe Biden, suspendió la entrada en vigor de su fallo durante 15 días para dar tiempo al Gobierno para presentar un recurso, dada la "importancia y la historia inusual" del caso.

El alto tribunal ya ha intervenido dos veces en el caso, primero levantando una orden judicial preliminar dictada por Murphy en abril para proteger los derechos procesales de los migrantes que se enfrentan a la deportación a terceros países, y más tarde allanando el camino para que ocho hombres fueran enviados a Sudán del Sur.

Mientras estuvo en vigor, la orden judicial anterior obstaculizó los esfuerzos del Gobierno para enviar a los migrantes a países distintos de sus lugares de origen, entre ellos Sudán del Sur, Libia y El Salvador.

La sentencia del miércoles se deriva de una demanda colectiva que impugna una política del Departamento de Seguridad Nacional documentada en un memorándum de marzo y en una guía posterior de julio que permite la rápida deportación a terceros países de los migrantes sujetos a órdenes definitivas de expulsión emitidas por jueces de inmigración.

La demanda se presentó en nombre de los migrantes que se enfrentan a la deportación a países que no figuraban anteriormente en sus órdenes de expulsión ni se identificaban en sus procedimientos judiciales de inmigración.

La política permite que los migrantes sean deportados a esos países si las autoridades de inmigración tienen garantías diplomáticas creíbles de que no serán perseguidos ni torturados si se les envía allí, o si se les ha dado un preaviso de tan solo seis horas antes de ser enviados a ese lugar.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la política cumplía los requisitos de la ley de inmigración y las normas mínimas de debido proceso concedidas a los migrantes, que podían plantear de forma preventiva cualquier preocupación que tuvieran sobre su envío a terceros países específicos durante los procedimientos judiciales de inmigración.

Argumentaron que identificar países alternativos era esencial para deportar a "los peores de los peores", es decir, a los migrantes cuyos países de origen los rechazaban debido a los delitos que habían cometido. (Reporte de Nate Raymond en Boston, edición en Español de Manuel Farías)