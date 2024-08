Un juez hondureño comparece en audiencia judicial acusado de extorsión

Un juez detenido mientras supuestamente cobraba una extorsión compareció este viernes en un tribunal de Honduras que debe decidir si lo manda a juicio, en un caso que amenaza con salpicar a otros prominentes magistrados.

Marco Antonio Vallecillo, coordinador de juzgados de crimen organizado y corrupción, fue arrestado el sábado en una gasolinera de Tegucigalpa mientras recibía en un auto el dinero que supuestamente había exigido a cambio de ayuda en un juicio, según la fiscalía.

Fue denunciado por el hombre que debía pagarle tres millones de lempiras (unos 120.000 dólares), quien ahora es testigo protegido en la causa contra el juez de 34 años. También fue detenido un amigo que lo acompañaba.

Vallecillo, quien alega ser inocente, asistió este viernes a la audiencia de presentación de pruebas en un tribunal capitalino, que debe decir si lo manda a juicio o lo deja en libertad.

"La realidad de lo que estaba pasando en ese momento, simplemente tal vez estar en el lugar equivocado, en el momento y con la persona equivocada, simplemente eso", se justificó Vallecillo ante periodistas el día que fue arrestado.

Sin embargo, el portavoz de la fiscalía, Yuri Mora, dijo a la AFP que existen "alrededor de 20 elementos de prueba [contra Vallecillo] que serán presentados" al juez en la audiencia.

Vallecillo está "acusado por el delito de extorsión", indicó la fiscalía en un comunicado. Arriesga hasta nueve años de prisión si es condenado.

La extorsión es uno de los delitos que más afecta a los hondureños y es atribuido a las temidas pandillas, pero también a funcionarios.

El arresto del juez llevó a la mandataria hondureña Xiomara Castro a demandar "que se investigue" este "grave caso de corrupción", mientras la presidenta de la Corte Suprema, Raquel Obando, convocó a una rueda de prensa para negar que tuviera tratos con Vallecillo.

"A mí me pueden investigar, pueden investigar a todos mis hijos, a mi familia completa", expresó Obando.

Según un colega de la magistrada, ella optó por defenderse públicamente luego de que medios locales afirmaran que Vallecillo habría dicho a la policía que el dinero no era para él, sino para el esposo de Obando.

"Por eso es que ella se vio obligada a aparecer y decir: 'no mi esposo no está aquí en el país, él está enfermo y por lo tanto no pudo haber hecho eso'", dijo a la AFP el magistrado Mario Díaz, también de la Corte Suprema.

Nl/fj/dga

AFP