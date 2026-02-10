Un juez investiga viajes de la esposa de Pedro Sánchez desde 2018

Según la orden citada por medios españoles, el magistrado solicita específicamente información a la Oficina Nacional de Información al Pasajero sobre los viajes realizados por Begoña Gómez y su asistente Cristina Álvarez a la República Dominicana, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bisáu y Rusia desde el 16 de julio de 2018 hasta la actualidad, especificando si estos viajes fueron privados u oficiales.

La solicitud se produjo después de que los dos sospechosos supuestamente se negaran a entregar sus pasaportes para su verificación. La Guardia Civil también se ha encargado del análisis de los datos. Lospennato investiga a Gómez desde abril de 2024 por presunto tráfico de influencias, corrupción empresarial, apropiación indebida de marca registrada, prácticas no autorizadas y malversación de fondos.

La Audiencia Provincial de Madrid revocó en diciembre la orden del magistrado de analizar todos los correos electrónicos y la correspondencia privada de la esposa del primer ministro desde 2018 hasta la actualidad (ANSA)