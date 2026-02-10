Un juez investiga viajes de la esposa de Pedro Sánchez desde 2018
Nuevo avance en la investigación sobre Begoña Gómez, que se abrió en 2024
Según la orden citada por medios españoles, el magistrado solicita específicamente información a la Oficina Nacional de Información al Pasajero sobre los viajes realizados por Begoña Gómez y su asistente Cristina Álvarez a la República Dominicana, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bisáu y Rusia desde el 16 de julio de 2018 hasta la actualidad, especificando si estos viajes fueron privados u oficiales.
La solicitud se produjo después de que los dos sospechosos supuestamente se negaran a entregar sus pasaportes para su verificación. La Guardia Civil también se ha encargado del análisis de los datos. Lospennato investiga a Gómez desde abril de 2024 por presunto tráfico de influencias, corrupción empresarial, apropiación indebida de marca registrada, prácticas no autorizadas y malversación de fondos.
La Audiencia Provincial de Madrid revocó en diciembre la orden del magistrado de analizar todos los correos electrónicos y la correspondencia privada de la esposa del primer ministro desde 2018 hasta la actualidad (ANSA)