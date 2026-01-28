Un juez permite a Iberdrola reanudar el proyecto en Massachusetts, rechazando el veto de Trump

28 ene (Reuters) -

Un juez federal permitió el martes a Vineyard Wind reanudar los trabajos en su proyecto eólico marino de Massachusetts, que el Gobierno del presidente Donald Trump detuvo junto con otros cuatro proyectos el mes pasado alegando motivos de seguridad nacional.

El fallo del juez de distrito Brian Murphy en Boston, que fue nombrado por el expresidente Joe Biden, se suma a varios reveses legales recientes para la política anti-eólica marina de Trump.

Un portavoz del Departamento del Interior dijo que la agencia no tenía comentarios sobre litigios pendientes. Vineyard Wind, una empresa conjunta de US$4.500 millones entre la española Iberdrola y la danesa Copenhagen Infrastructure Partners, es el cuarto proyecto pausado por la orden del Departamento del Interior del 22 de diciembre que recibe un indulto de un tribunal federal.

El Gobierno paralizó los proyectos debido a supuesta información clasificada sobre los riesgos para la seguridad nacional derivados de las interferencias de los radares.

Las medidas cautelares han dado a las promotoras de proyectos multimillonarios un alivio temporal para continuar la construcción mientras prosiguen sus demandas subyacentes, que tratan de bloquear permanentemente la orden del Gobierno.

Vineyard Wind está terminada en un 95% y lleva más de un año enviando energía a la red. La orden del Gobierno permitió que el proyecto siguiera produciendo electricidad durante lo que debía ser una pausa de 90 días.

En un comunicado, Vineyard Wind dijo que se centraría en reiniciar la construcción de forma segura.

"A medida que avance el proceso legal, Vineyard Wind seguirá trabajando con el Gobierno para comprender las cuestiones planteadas en la orden", dijo la empresa. (Reporte de Nichola Groom; edición de Sonali Paul; editado en español por Tomás Cobos)