Un juez rechaza impedir la salida del país de la primera dama de Perú, como solicitaba la Fiscalía

El juez Raúl Justiniano ha rechazado impedir que la primera dama peruana, Lilia Paredes, pueda abandonar el país, como había solicitado el Ministerio Público en el marco de la causa en la que es investigada como presunta coordinadora de una organización criminal encargada de adjudicar obras públicas de manera fraudulenta para beneficiar a empresarios y autoridades públicas.

Sin embargo, la mujer del presidente Pedro Castillo deberá someterse al control mensual de la Fiscalía e informar de sus actividades, no podrá ausentarse de la localidad en la que reside sin una autorización judicial, no podrá acudir a los ministerios de Vivienda y Transportes ni a las localidades de Chapín, Anguía, Cajatampo y Chachapoyas ni tampoco comunicarse con el resto de investigados con los que no guarde parentesco.

Sus hermanos, David y Walter Paredes, que están siendo investigados por los delitos de organización criminal y lavado de activos, deberán cumplir con las mismas restricciones y además, no podrán visitar el Palacio de Gobierno, según recoge 'La República'.

La Fiscalía decidió abrir esta investigación después de que Paredes se negase a declarar el pasado 13 de mayo en una causa en la que había sido citada como testigo, después de que la empresaria Karelim López denunciase la existencia de una presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del país y señalase como responsable al presidente del país.

Europa Press