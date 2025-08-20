LA NACION

Un juez rechaza una nueva petición de la Administración Trump para divulgar material judicial del caso Epstein

Un juez rechaza una nueva petición de la Administración Trump para divulgar material judicial...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Un juez rechaza una nueva petición de la Administración Trump para divulgar material judicial...Andrew Leyden - ZUMA Press Wire

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un juez federal de Nueva York ha rechazado este miércoles una petición del Gobierno de Donald Trump para divulgar el material del gran jurado que examinó el caso del magnate Jeffrey Epstein, investigado por delitos sexuales y fallecido en 2019 en prisión.

Trump había instado al Departamento de Justicia a reclamar la publicación de informaciones secretas sobre este polémico caso, una promesa personal del propio presidente, pero con la de este miércoles ya suman tres las veces en que un juez ha rechazado una petición del Gobierno.

En esta ocasión, el juez Richard Berman ha esgrimido que los alegatos de la Administración no justifican la difusión de un contenido secreto que, además, puede derivar en futuros riesgos para la seguridad y la privacidad de las víctimas citadas en el gran jurado.

Berman también ha apuntado que la información recogida en las transcripciones de este órgano "palidecen" en comparación con la información y los materiales que ya están en manos del propio Departamento de Justicia, que serían considerablemente mayores, según el fallo recogido por la cadena CNN.

Trump ha buscado con estos movimientos salir al paso de quienes le reclaman más transparencia, pero el mandatario ha reprochado a la "izquierda radical" que nunca esté satisfecha y que siga aludiendo a supuestos listados de personalidades implicadas en abusos sexuales a menores.

LA NACION
Más leídas
  1. Un juez falló en favor de que Cristina no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad
    1

    Un juez civil falló en favor de que Cristina Kirchner no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad

  2. Cuándo son los paros de controladores aéreos que afectarán vuelos desde este viernes 22 de agosto
    2

    Uno por uno, cuándo son los paros de controladores aéreos que afectarán vuelos desde este viernes 22 de agosto

  3. Florencia Peña se sumó a la polémica sobre Homo Argentum
    3

    Florencia Peña se sumó a la polémica sobre Homo Argentum

  4. Un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
    4

    Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió

Cargando banners ...