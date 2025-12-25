Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de US$1.817 millones

Un jugador de Powerball en Arkansas ganó un gran premio de US$1.817 millones en el sorteo de Nochebuena del miércoles, poniendo fin a la racha de tres meses de la lotería sin un ganador del premio principal.

Los números ganadores fueron 04, 25, 31, 52 y 59, con el número de Powerball 19.

Las ventas finales de boletos elevaron el gran premio más de lo esperado anteriormente, convirtiéndolo en el segundo más grande en la historia de Estados Unidos y el mayor premio de Powerball de 2025, según www.powerball.com. El primer premio tenía una opción de pago en efectivo en una única cuota que ascendía a US$834,9 millones.

“¡Felicitaciones al nuevo ganador del gran premio de Powerball! Este es verdaderamente un premio extraordinario que cambia la vida”, dijo Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos Powerball y director general de la Lotería de Iowa, según fue citado por el sitio web. “También queremos agradecer a todos los jugadores que se unieron a esta racha de grandes premios: cada boleto comprado ayuda a apoyar programas y servicios públicos en todo el país”.

El premio siguió a 46 sorteos consecutivos en los que nadie acertó los seis números.

El último sorteo con un ganador del gran premio fue el 6 de septiembre, cuando jugadores en Missouri y Texas ganaron US$1.787 millones.

Los organizadores dijeron que es la segunda vez que el gran premio de Powerball ha sido ganado por un boleto vendido en Arkansas. La primera vez ocurrió en 2010.

La última vez que alguien ganó un gran premio de Powerball en Nochebuena fue en 2011, dijo Powerball. La compañía agregó que el sorteo también se ganó en Navidad en cuatro ocasiones, la más reciente en 2013.

Las probabilidades de Powerball de uno en 292,2 millones están diseñadas para generar grandes botes, con premios que crecen a medida que se acumulan cuando nadie gana. Los organizadores de la lotería señalan que las probabilidades son mucho mejores para los muchos premios menores del juego.

“Con el premio tan alto, simplemente compré uno de manera impulsiva . ¿Por qué no?”, dijo el miércoles Chris Winters, artista del vidrio de Indianápolis .

Los boletos de Powerball cuestan dos dólares, y la lotería opera en 45 estados más Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

El videoperiodista de Associated Press Obed Lamy en Indianápolis contribuyó.

Olivia Diaz es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.