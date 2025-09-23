Un juzgado de Madrid investiga a seis personas por el linchamiento a un muñeco de Sánchez en Ferraz en 2023

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid ha acordado la imputación de seis personas por un presunto delito de amenazas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los hechos ocurridos el 31 de diciembre de 2023, cuando se linchó y apaleó a un muñeco que le representaba frente a la sede central del PSOE, en la calle Ferraz.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la juez Concepción Jerez los cita a los seis a declarar en calidad de investigados el próximo 9 de octubre, a las 12:00 horas, a raíz de la denuncia presentada por el PSOE.

La decisión de la instructora tiene lugar después de que el pasado julio la Audiencia Provincial de Madrid le ordenara reabrir la investigación al estimar el recurso de la Fiscalía contra su decisión de archivar la causa.

"No puede apreciarse en este momento que tales amenazas tengan justificación suficiente en el libre ejercicio de la libertad de expresión, por más que se produjeran dentro de una manifestación de protesta cuya legitimidad, a priori, no parece discutible, independientemente de la ideología política que se encuentre detrás de su organización", señaló la Audiencia de Madrid.

No obstante, desestimó la petición del PSOE de enviar el caso a la Audiencia Nacional o de investigar también presuntos delitos de odio o de injurias.

Cabe recordar que la juez archivó la causa en febrero al considerar que "la falta de educación no es delito" y que las expresiones vertidas ese día "no constituyen incitación al odio ni al presidente del Gobierno" ni al PSOE y "por tanto no deben ser perseguidas" por la Justicia, al tiempo que calificó de "lógico" que "aquellos que discrepan de un partido" puedan protestar ante la sede del mismo.

Ahora, la instructora reabre las diligencias de investigación para determinar "la naturaleza del hecho presuntamente delictivo", da cuenta de ello a la Fiscalía e informa a los seis imputados de que deberán "designar abogado de su elección o bien solicitarlo del turno de oficio para poder ejercitar su derecho de defensa".