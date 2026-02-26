Un Klassiker como última oportunidad para Dortmund de aferrarse a la Bundesliga

El Klassiker entre Borussia Dortmund (2º, 52 puntos) y el Bayern (1º, 60 puntos), los dos mastodontes del fútbol alemán, el sábado en la 24ª fecha, se presenta como la última oportunidad para los locales de aferrarse a sus opciones de título en la Bundesliga.

Todo lo que no sea que los tres puntos se queden en el Westfalenstadion pondría casi en bandeja un 35º título de liga alemana para el Bayern, que a falta de once fechas aventaja en ocho puntos al equipo de la cuenca del Ruhr.

Después de un final de enero dubitativo (derrota ante Augsburgo 2-1, empate en Hamburgo 2-2), los hombres de Vincent Kompany han vuelto a engrasar el rodillo compresor con tres victorias consecutivas.

Aunque los negriamarillos de Niko Kovac aprovecharon los dos pasos en falso de los muniqueses para reducir la desventaja de 11 a 6 puntos, el hueco se amplió a 8 puntos después del empate arrancado in extremis la semana pasada en Leipzig.

En Bundesliga, el BVB sólo ha perdido un partido, precisamente en la ida en Múnich (2-1), pero ya sólo le queda el campeonato doméstico para salvar la temporada después de su eliminación en Liga de Campeones el miércoles, con una dolorosa e inesperada derrota en Bérgamo ante Atalanta (4-1; 4-3 en el global de la eliminatoria).

El otro equipo alemán que sigue vivo en Champions, el Bayer Leverkusen (6º), recibirá el sábado al Maguncia (13º) con la necesidad de ganar para mantenerse en la carrera por disputar la próxima edición de la máxima competición europea.

-- Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

(19h30 GMT) Augsburgo

Colonia

- Sábado:

(14h30 GMT) B. Mönchengladbach

Union Berlin

Hoffenheim

St Pauli

Bayer Leverkusen

Maguncia

Werder Bremen

Heidenheim

(17h30 GMT) Borussia Dortmund

Bayern Munich

- Domingo:

(14h30 GMT) Stuttgart

Wolfsburgo

(16h30 GMT) Eintracht Fráncfort

Friburgo

(18h30 GMT) Hamburgo

RB Leipzig

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Bayern Munich 60 23 19 3 1 85 21 64

2. Borussia Dortmund 52 23 15 7 1 49 22 27

3. Hoffenheim 46 23 14 4 5 49 30 19

4. Stuttgart 43 23 13 4 6 44 32 12

5. RB Leipzig 41 23 12 5 6 44 32 12

6. Bayer Leverkusen 39 22 12 3 7 43 28 15

7. Friburgo 33 23 9 6 8 34 37 -3

8. Eintracht Fráncfort 31 23 8 7 8 46 49 -3

9. Union Berlin 28 23 7 7 9 29 37 -8

10. Augsburgo 28 23 8 4 11 28 41 -13

11. Hamburgo 26 22 6 8 8 25 32 -7

12. Colonia 24 23 6 6 11 33 39 -6

13. Maguncia 22 23 5 7 11 26 38 -12

14. B. Mönchengladbach 22 23 5 7 11 26 39 -13

15. Wolfsburgo 20 23 5 5 13 33 49 -16

16. St Pauli 20 23 5 5 13 22 40 -18

17. Werder Bremen 19 23 4 7 12 23 44 -21

18. Heidenheim 14 23 3 5 15 22 51 -29