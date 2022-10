Un legislador conservador británico presenta una moción de censura contra truss

LONDRES, 19 oct (Reuters) - El legislador conservador británico William Wragg dijo el miércoles que había presentado una carta de censura a la primera ministra Liz Truss tras sentirse "avergonzado" por el minipresupuesto que presentó el mes pasado y que provocó la agitación de los mercados financieros.

El Gobierno ha comunicado a legisladores que la votación sobre la política de fracking de hidrocarburos de Truss, que se realizará el miércoles, será tratada como una moción de confianza, y quienes voten en contra serán apartados del grupo parlamentario.

Wragg dijo que, aunque se opone al fracking, votaría en favor del Gobierno para no ser expulsado del grupo parlamentario.

La destitución invalidaría una carta de censura que Wragg dijo que ya había presentado al presidente del Comité 1922 de legisladores conservadores, que establece las normas para la selección y el cambio de un líder.

"Deseo mantener esa carta", dijo al Parlamento.

Wragg, legislador desde 2015, es presidente de la Comisión de Administración Pública y Asuntos Constitucionales del Parlamento y vicepresidente del Comité 1922.

"La falta de previsión de los altos miembros del Gobierno no la puedo perdonar fácilmente", dijo Wragg. "Lo que ocurrió con esa comunicación financiera, me avergüenza personalmente porque no puedo ir a ver a mis electores, mirarlos a los ojos y decirles que deben apoyar a nuestro gran partido". (Reporte de Kylie MacLellan Editado en español por Javier López de Lérida)

Reuters