Un líder tribal de Gaza contrario a Hamás es asesinado

Por Maayan Lubell y Nidal al-Mughrabi

5 dic (Reuters) -

El jefe de una facción armada palestina que se opone a Hamás en Gaza murió mientras mediaba en una disputa familiar, según informó el grupo el jueves, lo que supondría un revés a los esfuerzos israelíes por apoyar a clanes gazatíes en contra del movimiento islamista.

Yaser Abú Shabab, un líder tribal beduino con base en Ráfah, ciudad del sur de Gaza controlada por Israel, había liderado el más destacado de varios pequeños grupos contrarios a Hamás que surgieron en Gaza durante la guerra que comenzó hace más de dos años.

Su muerte supondría una ventaja para Hamás, que lo ha tachado de colaboracionista y ha ordenado a sus combatientes que lo maten o capturen.

Las Fuerzas Populares afirmaron en un comunicado que su líder murió de una herida de bala al intervenir en una disputa familiar, y tacharon de "engañosas" las informaciones que apuntaban a que Hamás estaba detrás de su asesinato.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconoció en junio que Israel había armado a clanes contrarios a Hamás, aunque desde entonces Israel ha anunciado pocos detalles más sobre esta decisión.

BARRIDO DE SEGURIDAD DE RÁFAH

El grupo de Abú Shabab ha seguido operando desde zonas de Gaza controladas por las fuerzas israelíes desde que Hamás e Israel alcanzaron un alto el fuego respaldado por Estados Unidos en octubre.

Ráfah ha sido escenario de algunos de los peores episodios de violencia durante el alto el fuego. Los residentes informaron de tiroteos el miércoles, e Israel dijo que cuatro de sus soldados habían resultado heridos. El ejército israelí afirmó que sus fuerzas habían matado a unos 40 milicianos de Hamás atrapados en túneles bajo Ráfah.

El 18 de noviembre, el grupo de Abú Shabab publicó un video en el que se veía a decenas de combatientes recibiendo órdenes de su adjunto de lanzar una operación de seguridad para "limpiar Ráfah de terror", en aparente referencia a los combatientes de Hamás que se creía que estaban escondidos allí.

Las Fuerzas Populares prometieron continuar el camino de Abú Shabab y "luchar contra el terrorismo" en Gaza, según el grupo.

La muerte de Abú Shabab fue comunicada en primer lugar por medios de comunicación israelíes, entre ellos Kan, la emisora pública israelí, citando a una fuente de seguridad.

La Radio del Ejército israelí, citando también a una fuente de seguridad, dijo que había muerto en el hospital de Soroka, en el sur de Israel, a causa de heridas no especificadas, pero el hospital negó haberlo ingresado.

Un portavoz del gobierno israelí no quiso hacer comentarios sobre estas informaciones. Hamás no hizo comentarios, según su portavoz en Gaza.

La política de Israel de respaldar a los clanes contrarios a Hamás tomó forma a medida que impulsaba la ofensiva contra el grupo en Gaza, con el objetivo de poner fin a su dominio de la franja costera tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra comunidades del sur de Israel.

En un artículo publicado en julio en el Wall Street Journal, Abú Shabab —miembro de la tribu beduina Tarabin— afirmó que su grupo había establecido su propia administración en la zona de Ráfah e instó a Estados Unidos y a los países árabes a reconocerlo y apoyarlo.

El grupo de Abú Shabab ha negado estar respaldado por Israel.

