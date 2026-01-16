Un Medvédev motivado aspira a grandes logros en Grand Slam tras su temporada para el olvido de 2025

Por Ian Ransom

MELBOURNE, Australia, 16 ene (Reuters) - El tenis se vio privado de uno de sus personajes más atractivos durante gran parte de 2025, ya que Daniil Medvédev tuvo una temporada para el olvido, pero el enigmático ruso llega al Abierto de Australia en un buen momento de forma. Después de poner fin a una espera de 882 días por un título en Almaty en octubre, el ex número uno del mundo se alzó el domingo con el trofeo del Brisbane International, una inyección de moral antes del primer Grand Slam del año.

El resurgimiento se ha visto impulsado por un nuevo equipo de entrenadores, encabezado por el campeón del Abierto de Australia de 2002, el sueco Thomas Johansson, y el australiano Rohan Goetzke, que trabaja a tiempo parcial. Medvédev recurrió a este dúo tras caer en el Abierto de Estados Unidos, su tercera eliminación consecutiva en primera ronda de un Grand Slam. Eso significó separarse de su entrenador de toda la vida, el francés Gilles Cervara, que guio a Medvedev al número uno del mundo y el título del Abierto de Estados Unidos de 2021.

"Fue, por supuesto, una gran decisión en mi vida con Gilles. Depende de cómo lo contemos, pero fueron como 11 u ocho años completamente juntos", dijo a periodistas en Melbourne Park el viernes. "Al final, (después del Abierto de Estados Unidos) fue el momento de hacerlo, el punto de inflexión. Me ayudó mucho. Me encanta trabajar con Thomas y Rohan".

Un Medvedev motivado y en forma es una buena noticia para un circuito masculino que se redujo a un espectáculo de dos hombres en 2025, cuando Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ganaron prácticamente todo lo que se ofrecía.

A sus 29 años, el ruso busca resurgir, pero no se deja llevar por la euforia y asegura solo tiene un objetivo, y es muy peculiar: ganar el mismo torneo dos veces, ya que sus 22 títulos hasta la fecha han sido en campeonatos diferentes.

"Mi objetivo ahora es ganar un segundo título en una ciudad en la que ya lo haya conquistado", afirmó. "Es un objetivo claro. Lo digo en alto. No estoy seguro de que vaya a lograrlo, pero haré lo posible por intentarlo. Ahora estamos en Melbourne, así que espero llegar a 23 antes de lograr un segundo en otra parte".

