LA NACION

Un militar israelí se suicida en una base del norte de Israel

Un militar israelí se suicida en una base del norte de Israel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Un militar israelí se suicida en una base del norte de Israel
Un militar israelí se suicida en una base del norte de Israel

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un militar de las Fuerzas Armadas israelíes ha sido hallado muerto este lunes en una base del norte del país tras aparentemente quitarse la vida, con lo que sumarían ya 18 los militares israelíes que se han suicidado solo en lo que va de año.

La Policía Militar ha abierto una investigación sobre la muerte de este soldado, integrado en la Brigada Golani, según recoge la televisión pública israelí, Kan. Los resultados serán trasladados a la Fiscalía General Militar para su revisión.

Hace apenas dos semanas se suicidó el capitán Yosef Haim Ashraf, de 28 años, un reservista de Tiberíades. El cuerpo fue hallado cerca de Ramat Poriya.

El responsable del Departamento de Recursos Humanos de las Fuerzas Armadas israelíes, el general Dado Bar Jalifa, ha ordenado la creación de una comisión para examinar la respuesta a estos suicidios.

LA NACION
Más leídas
  1. Las ventajas desconocidas de vivir en un lugar que pocos eligen
    1

    Desde expensas más baratas hasta mayor seguridad: las ventajas desconocidas de vivir en un lugar que pocos eligen

  2. Se desplomó un 55% el ingreso de dólares de la agroexportación
    2

    Llegaron US$1818 millones: se desplomó un 55% el ingreso de dólares de la agroexportación

  3. Karolina Muchova se quebró durante el partido por la presencia de su exnovio en el US Open
    3

    US Open: Karolina Muchova se quebró durante el partido por la presencia de su exnovio en la cancha

  4. Una de las principales papeleras del país entró en concurso de acreedores
    4

    Celulosa Argentina entró en concurso de acreedores

Cargando banners ...