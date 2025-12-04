Un militar sin experiencia en inteligencia es nombrado jefe del Mosad en Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este jueves el nombramiento de su agregado militar, un general ajeno al mundo de la inteligencia, como director del Mosad, el servicio de inteligencia exterior israelí.

El general de división Roman Gofman sucederá a David Barnea, cuyo mandato de cinco años finaliza en junio de 2026, precisó la oficina de Netanyahu en un comunicado.

Nacido en Bielorrusia en 1976, Roman Gofman llegó a Israel a los 14 años y se alistó en el ejército en 1995, en la unidad de blindados.

Fue nombrado miembro del gabinete de Netanyahu en abril de 2024 tras resultar herido en combate contra Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, el día del ataque del movimiento islamista palestino que desencadenó la guerra en Gaza.

En ese momento era comandante del centro nacional de entrenamiento de infantería.

El general Gofman, aunque no lleva la kipá de los judíos practicantes, estudió en la yeshivá (escuela talmúdica) de Ely, una institución emblemática del sionismo religioso de derecha situada en este asentamiento israelí del norte de Cisjordania ocupada.

Considerado uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, el Mosad no se ha visto realmente afectado por el fiasco de las fuerzas israelíes el 7 de octubre, ya que los Territorios Palestinos están tradicionalmente fuera de su ámbito de actuación.

avm-mib/mj/vl/sag/eg