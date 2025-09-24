Un millón de sirios regresaron del extranjero desde la caída de Asad, afirma la ONU

Un millón de refugiados sirios regresaron del extranjero desde la caída del régimen del expresidente Bashar al Asad el pasado diciembre, afirmó este miércoles la ONU, que pidió más apoyo para que otros sirios puedan hacer lo mismo.

"En solo nueve meses, un millón de sirios regresaron a su país tras la caída del gobierno de Bashar al Asad el 8 de diciembre de 2024", declaró la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, en un comunicado.

Además, señaló que otros 1,8 millones de personas que habían sido desplazadas dentro del país durante los casi 14 años de guerra civil también habían regresado a sus regiones de origen.

Aunque describió los retornos masivos como "una señal de la gran esperanza y las altas expectativas que tienen los sirios tras la transición política en el país", ACNUR advirtió que los que regresaban se enfrentaban a "enormes retos".

La agencia añadió que más de siete millones de sirios seguían desplazados dentro del país, y que más de 4,5 millones de refugiados sirios seguían en el extranjero.

"Han soportado mucho sufrimiento en los últimos 14 años y los más vulnerables entre ellos siguen necesitando protección y asistencia", afirmó Filippo Grandi, jefe de ACNUR, en el comunicado.

Grandi llamó a la comunidad internacional y al sector privado a "apoyar la recuperación" del país y "garantizar que el retorno voluntario de las personas desplazadas por el conflicto sea sostenible y digno" para que "no se vean obligadas a huir de nuevo".

