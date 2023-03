Un ministro de Israel afirma que la ciudad cisjordana de Huwara debería ser "arrasada"

El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha afirmado este miércoles que la ciudad cisjordana de Huwara, escenario el domingo de un ataque por parte de colonos tras un atentado en el que murieron dos israelíes, debería ser "arrasada".

"Creo que la localidad de Huwara debería ser arrasada", ha dicho después de marcar con un 'me gusta' un tuit que pedía esto mismo, antes de agregar que "el Estado de Israel debería ser el que la arrasara, no personas privadas, Dios no lo quiera", según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel'.

Las palabras de Smotrich han llegado horas después de que el exministro de Defensa y líder del opositor Partido Unidad Nacional de Israel, Benjamin Gantz, afirmara que varios miembros del Gobierno de coalición liderado por Benjamin Netanyahu "apoyan" el caos en los territorios palestinos. Así, especificó que Smotrich "quiere provocar otra Nakba", término árabe que significa "catástrofe" y hace referencia al éxodo palestino provocado por la creación del Estado de Israel en 1948.

Durante la jornada del lunes, el parlamentario israelí Zavika Fogel, del ultraderechista Otzma Yehudit, expresó su respaldo al ataque contra Huwara. "Ayer un terrorista llegó desde Huwara. Huwara ha sido cerrada y quemada. Eso es lo que quiero ver. Sólo así podemos lograr disuasión", indicó en una entrevista concedida a la emisora Radio Galey Israel, si bien posteriormente dijo que sus palabras fueron "tergiversadas".

Por su parte, el primer ministro palestino, Muhamad Shtayé, ha realizado este mismo miércoles una visita a Huwara, desde donde ha recalcado que las autoridades palestinas harán todo lo posible para cubrir las necesidades de los residentes de la localidad tras los graves daños sufridos durante el asalto de los colonos, que incendiaron decenas de viviendas, vehículos y otras propiedades.

Shtayé, que ha estado acompañado por varios ministros palestinos, ha destacado que su presencia en Huwara es "una muestra de apoyo a la resistencia del pueblo" ante las acciones de las "bandas de colonos", antes de agregar que el asalto contra la ciudad "es una extensión de la cadena de crímenes de Israel" en Cisjordania.

Así, ha hecho hincapié en que los colonos son "una herramienta de los crímenes de la ocupación" y ha señalado que "cuentan con la protección de las fuerzas de ocupación". "Ha llegado el momento de hacer frente a la opresión de los colonos a través de la resistencia popular y recalcamos la necesidad urgente de comités de protección", tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

La Presidencia de la Autoridad Palestina condenó el domingo los "actos terroristas llevados a cabo por los colonos, bajo la protección de las fuerzas de ocupación israelíes", afirmando que "este terrorismo y quienes lo respaldan tienen como objetivo destruir y frustrar los esfuerzos internacionales que se realizan para tratar de salir de la crisis actual".

Europa Press