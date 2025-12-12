Un ministro irlandés defiende restricciones comerciales "limitadas" a los asentamientos israelíes

Por John O'Donnell y Padraic Halpin

DUBLÍN, 12 dic (Reuters) -

Las restricciones previstas por Irlanda al comercio con los asentamientos israelíes se limitarán estrictamente a los bienes, dijo un ministro a Reuters, lo que ofrece la primera señal clara sobre el alcance de la controvertida legislación y rechaza las acusaciones de que el país es antisemita.

Irlanda ha estado preparando una ley para frenar el comercio con los asentamientos en Cisjordania ocupada por Israel, enfrentándose a presiones internas para ampliar el alcance de la prohibición de bienes a servicios, mientras que Israel y Estados Unidos quieren que se deseche el proyecto de ley.

Irlanda ha sido uno de los países de la Unión Europea que más ha criticado el ataque israelí en Gaza, que según las autoridades del enclave palestino ha causado más de 67.000 muertos.

UNA "MEDIDA EXTREMADAMENTE LIMITADA", DICE EL MINISTRO

Sin embargo, Thomas Byrne, secretario de Estado irlandés de Asuntos Europeos y Defensa, dijo a Reuters que el proyecto se limita a la importación de bienes y que no se convertiría en ley este año.

"Es una medida extremadamente limitada, que prohibiría la importación de bienes procedentes de territorios ocupados ilegalmente", dijo en una entrevista. "Ya se han introducido medidas similares en varios países europeos".

Los comentarios de Byrne dan una idea del pensamiento de Dublín en un momento en que Irlanda trata de desviar las presiones, incluidas las de empresas estadounidenses en el país, para que suavice sus críticas a Israel. Se espera que el proyecto de ley irlandés contribuya a determinar la forma en que otros países europeos impondrán restricciones similares al comercio con los asentamientos israelíes.

El Gobierno irlandés ha señalado que el proyecto de ley es inminente, pero aún no ha anunciado públicamente su alcance.

Byrne se negó a decir cuándo se enviaría al Parlamento, mientras el Gobierno sopesa las implicaciones del proyecto de ley. "Desde luego, no se aplicará este año", dijo.

Anteriormente este año, algunas fuentes dijeron a Reuters que el Gobierno pretendía suavizar la ley, limitando su ámbito de aplicación al comercio de bienes, como los frutos secos, y no a los servicios.

Esta medida más ambiciosa podría haber implicado a empresas tecnológicas y de otros sectores de Irlanda que hacen negocios en Israel. Los grupos de presión empresariales habían intentado acabar con la idea.

Limitar el proyecto de ley solo a los bienes atraparía a un puñado de productos importados de los territorios ocupados por Israel, como la fruta, cuyo valor es de apenas 200.000 euros (US$234.660) al año.

