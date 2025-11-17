Un ministro israelí pide detener a Mahmud Abás si la ONU vota a favor de un Estado palestino

El ministro israelí de Seguridad Interior, Itamar Ben Gvir, pidió el lunes la detención del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, si el Consejo de Seguridad de la ONU se pronuncia a favor de un Estado palestino.

Ben Gvir, perteneciente al partido de ultraderecha Poder Judío, habló en vísperas de que el Consejo de Seguridad de la ONU se pronuncie este lunes en Nueva York sobre un proyecto de resolución estadounidense que apoya el plan de paz para Gaza presentado por el presidente estadounidense Donald Trump.

"Si aceleran el reconocimiento de este Estado inventado, si la ONU lo reconoce, usted (...) debe ordenar los asesinatos de altos responsables de la Autoridad palestina, que son terroristas desde todos los puntos de vista, (y) ordenar la detención de Abu Mazen" (Abás), declaró Ben Gvir a periodistas dirigiéndose al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El plan plantea a futuro la posibilidad de la creación de un Estado palestino soberano e independiente, perspectiva a la que se opone con firmeza el gobierno de Netanyahu.

vid-mj/hme/eg/an