Un misterioso operador gana más de US$ 400.000 con la captura de Maduro

NUEVA YORK, 6 ene (Reuters) - Un operador desconocido ha obtenido una ganancia de unos US$410.000 tras apostar a que el presidente de Venezuela, Nicolás ⁠Maduro, sería destituido de su cargo.

La cuenta ⁠del operador en Polymarket acumuló posiciones en contratos vinculados a la destitución de Maduro en términos que implicaban pocas probabilidades antes de la incursión del fin de semana. Esas apuestas, que valían unos US$34.000⁠ antes ‌de la captura ​de Maduro, subieron de valor tras conocerse la noticia de la operación militar estadounidense contra el líder venezolano, según los ​datos de Polymarket.

Los principales índices bursátiles subieron y los precios del petróleo aumentaron el lunes, mientras que ‌las acciones de energía anotaron grandes ganancias después de que Maduro ‌fuera capturado por el ejército estadounidense durante el fin ​de semana.

Los bonos estatales del país, afectados por el impago, subieron, impulsados por las expectativas de una reestructuración de la deuda soberana grande y compleja. Los bonos emitidos por el Estado y la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, conocida como PDVSA, subieron hasta 10 centavos de dólar, o casi un 30%, en un momento en que los inversores alcistas se abalanzaron sobre los acontecimientos.

Es probable que la misteriosa operación atraiga el escrutinio de los congresistas estadounidenses, que han estado presionando para que se establezcan normas más estrictas sobre el uso de información privilegiada, incluido ⁠un esfuerzo bipartidista para prohibir potencialmente el comercio de acciones por parte de los legisladores.

Tras conocerse la noticia de las operaciones sobre Maduro el lunes, el ​congresista demócrata Ritchie Torres dijo que planea presentar un proyecto de ley esta semana que prohibiría a las autoridades electas, parlamentarios y empleados federales hacer apuestas en plataformas de mercados de predicción donde potencialmente podrían acceder a información material no pública.

La cuenta anónima se creó el mes pasado, y el 27 de diciembre el operador compró contratos por valor de US$96 que se pagarían si Estados Unidos invadía Venezuela antes del 31 de enero. El operador hizo varias apuestas similares en los días siguientes.

Los ⁠mercados de predicción como Polymarket ofrecen contratos negociables de sí o no que permiten a los usuarios apostar sobre una amplia ​gama de acontecimientos del mundo real, desde resultados deportivos, de entretenimiento, políticos y económicos. Cuando un contrato con un precio de unos centavos se paga a un dólar, los operadores que tienen acceso a información no pública vinculada a dichos contratos pueden obtener enormes beneficios en cuestión de horas ‍o días.

En septiembre, Polymarket obtuvo la aprobación de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EEUU (CFTC, por sus siglas en inglés) para relanzar sus operaciones en el país, tras la adquisición por US$112 millones de QCEX, una bolsa de derivados y cámara de compensación autorizada por la CFTC.

La CFTC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si estaba investigando operaciones relacionadas con ​la captura de Maduro.

Polymarket ya se ha enfrentado anteriormente al escrutinio sobre posibles operaciones con información privilegiada en la plataforma. Mientras que los estadounidenses en la actualidad no tienen acceso a la plataforma de apuestas principal, muchos comerciantes utilizan VPN para eludir la prohibición.

Polymarket no respondió inmediatamente a una solicitud ‍de comentarios.

