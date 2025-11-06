Un muerto en ataque con drones contra región rusa de Volgogrado
Un ataque masivo con drones en la región de Volgogrado, en el sur de Rusia, mató a una persona y causó un incendio en una zona industrial.
Un ataque masivo con drones en la región de Volgogrado, en el sur de Rusia, mató a una persona y causó un incendio en una zona industrial, informó el jueves el gobernador regional.
Los ataques alcanzaron un edificio residencial de 24 pisos y dejaron "balcones dañados y ventanas rotas en las casas vecinas", indicó en Telegram el gobernador Andréi Bocharov.
"Un civil de 48 años murió por las esquirlas del ataque", dijo.
"La caída de escombros (de los drones) causó un incendio en una zona industrial del distrito de Krasnoarmeiski", donde los bomberos lograron controlar el fuego, escribió Bocharov.
Volgogrado, una región a unos 400 kilómetros de la frontera con Ucrania, es un centro industrial con plantas de refinamiento de gas y petróleo.
Ucrania ha intensificado sus ataques con drones y misiles contra Rusia, dirigidos en especial a zonas industriales y energéticas.
Rusia, que en 2022 lanzó una ofensiva a gran escala contra Ucrania, también ha intensificado los ataques aéreos contra instalaciones energéticas y sistemas ferroviarios ucranianos.
