Un muerto en ataque ucraniano con drones en Sebastopol

Un ataque ucraniano con drones en Sebastopol, en la península de Crimea anexionada por Rusia, dejó un muerto, informó en la madrugada del viernes el gobernador de esa ciudad portuaria designado por Moscú.

Sebastopol, que es el hogar histórico de la flota rusa del Mar Negro, ha sido blanco de numerosos ataques por parte de Ucrania a lo largo de los casi cuatro años de conflicto.

"Las fuerzas de defensa aérea y nuestra Flota del Mar Negro siguen repeliendo el ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas. Ya se han derribado 16 UAV (vehículos aéreos no tripulados)", publicó el gobernador Mijaíl Razvozhaiev en la plataforma de mensajería Telegram.

"Como resultado del ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas contra Sebastopol, un hombre ha perdido la vida", completó.

Esta semana se celebraron nuevas conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, calificadas de "difíciles" tanto por Moscú como por Kiev, y que han concluido sin avances tangibles.