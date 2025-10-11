Un muerto en un ataque de un dron ucraniano en Kursk (Rusia)

MADRID, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades rusas han informado este sábado de la muerte de una persona, concretamente un civil, en un ataque de un dron ucraniano en la región de Kursk.

"Hoy, las Fuerzas Armadas Ucranianas han atacado a un camión con un dron en la localidad de Biriukovka, en el distrito de Bolshesoldatski. Lamentablemente ha muerto el conductor de 58 años como consecuencia del ataque", ha informado el gobernador de Kursk, Alexander Jinshtein, en su cuenta en Telegram.

"Mis más sinceras condolencias para la familia. No hay palabras que puedan aliviar este dolor", ha añadido Jinshtein, que ha criticado al "cruel enemigo".

"No vuelvan a la zona fronteriza hasta que sea seguro", ha remachado.

La región rusa de Kursk, al norte de Ucrania, fue objeto de una incursión terrestre ucraniana en agosto de 2024 para intentar desviar recursos rusos de la ofensiva en el este de Ucrania. Finalmente las fuerzas rusas con apoyo de soldados norcoreanos lograron en abril expulsar a las fuerzas ucranianas.