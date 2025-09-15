LA NACION

Un muerto en una colisión entre dos turismos en Estepona

MÁLAGA, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Una persona ha fallecido en un accidente de tráfico con dos turismos implicados registrado a última hora de este domingo 14 de septiembre en la carretera A-7175 en la localidad malagueña de Estepona. Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, varios conductores alertaron sobre las 23.47 horas de un choque entre dos coches a la altura del kilómetro 2 de la carretera A-7175. Al lugar acudieron efectivos de Guardia Civil, Policía Local, servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y Bomberos del Consorcio Provincial para liberar a la víctima mortal, que quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos.

