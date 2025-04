Un muerto mientras tormentas violentas, incluidos tornados, golpean el centro-norte y el sur de EEUU

Tornados y tormentas violentas azotaron partes del sur y la región centro-norte de Estados Unidos el miércoles. El mal tiempo dejó al menos un muerto, derribó tendidos eléctricos y árboles, arrancó techos de las casas y lanzó escombros a miles de metros (pies) en el aire.

Una emergencia por tornado estuvo brevemente en vigor en el noreste de Arkansas, lo que llevó a la oficina del Servicio Meteorológico Nacional a advertir a los residentes con un mensaje en la red social X: “Esta es una situación de vida o muerte. Busquen refugio ahora”.

Se emitieron decenas de alertas de tornados y tormentas eléctricas severas para partes de Arkansas, Illinois, Indiana, Missouri y Mississippi mientras tormentas azotaban esos y otros estados por la noche. Los meteorólogos atribuyeron el clima violento al calentamiento diurno en combinación con condiciones inestables en la atmósfera, fuertes vientos y una abundante humedad que fluye desde la costa del Golfo de México hacia el centro del país.

La Patrulla de Caminos de Missouri informó que al menos una persona murió el miércoles en el sureste de Missouri, según KFVS-TV.

Los próximos días también traerán el riesgo de inundaciones repentinas potencialmente mortales al sur y al centro-norte del país a medida que las severas tormentas eléctricas que se desplazan hacia el este se intensifiquen. El potente sistema de tormentas provocará “inundaciones repentinas significativas y potencialmente mortales” todos los días hasta el sábado, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Es posible que se registren hasta 30 centímetros (1 pie) de lluvia durante los próximos cuatro días, “un evento que ocurre una vez en una generación o una vez en la vida”, dijo el servicio meteorológico. “Es posible que los totales y afectaciones de las precipitaciones sean históricos".

Más de 90 millones de personas corren algún riesgo de enfrentar condiciones climáticas severas en una gran parte del país, desde Texas hasta Minnesota y Maine, según el Centro de Predicción de Tormentas, con sede en Oklahoma.

Tornados tocan tierra y es probable que haya más

En las inmediaciones de Blytheville, Arkansas, se declaró brevemente una emergencia por tornado el miércoles por la noche, y hubo escombros que se elevaron a por lo menos 7,6 kilómetros (25.000 pies) del suelo, según Chelly Amin, meteoróloga del servicio meteorológico. Se trata de la alerta de mayor nivel de la agencia y es inusual. De momento se desconoce si hay heridos.

“Definitivamente va a ser una situación realmente horrenda cuando salga el sol en esas áreas”, dijo Amin.

Más de 3 kilómetros (2 millas) de la carretera 18 en el área fueron cerrados temporalmente debido a una línea eléctrica caída.

También se reportó un tornado que tocó tierra la noche del miércoles cerca de Harrisburg, Arkansas.

La División de Manejo de Emergencias de Arkansas informó de daños en 22 condados debido a tornados, ráfagas de viento, granizo e inundaciones repentinas. Al menos cuatro personas resultaron heridas y no hubo reportes de muertes hasta la noche del miércoles.

En Pilot Grove, Missouri, varias estructuras sufrieron daños, algunos vehículos terminaron volcados y algunos postes de energía se rompieron tras el paso de una tormenta, informó la agencia estatal de manejo de emergencias. Se reportaron lesiones menores, según la Patrulla de Caminos de Missouri. En tanto, las autoridades cerraron algunos caminos debido a la presencia de escombros y caída de tendido eléctrico cerca de la ciudad de Potosi, al suroeste de San Luis, según el departamento de transporte estatal.

En el este de Missouri, las autoridades trataban de determinar si fue un tornado el que dañó edificios, volcó vehículos y derribó postes de servicios públicos, ramas de árboles y letreros la mañana del miércoles dentro y en los alrededores de la ciudad de Nevada.

Otro tornado tocó tierra en la ciudad de Owasso, en el noreste de Oklahoma, alrededor de las 6:40 de la mañana del miércoles, según la oficina del servicio meteorológico en Tulsa. De momento no se reportaron heridos, pero el tornado causó graves daños en viviendas y derribó cables, árboles, cercas y cobertizos.

Los meteorólogos de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en el área de Paducah, Kentucky, se refugiaron debido a que se reportó una alerta por la noche.

“Estamos bien aquí en la oficina, la circulación pasó a poca distancia al sur”, dijo la agencia en redes sociales.

Casi 90.000 clientes se quedaron sin electricidad en Arkansas, Mississippi, Missouri, Illinois, Kentucky y Tennessee, según PowerOutage.us, que rastrea los cortes a nivel nacional. A medida que las tormentas se desplazaban por Indiana el miércoles por la noche, más de 182.000 clientes perdieron la electricidad.

Los medios de comunicación informaron que parte de un almacén colapsó en Brownsburg, Indiana, un suburbio de Indianápolis, atrapando temporalmente al menos a una persona en su interior, mientras que el departamento de policía pidió a las personas que no viajaran por la ciudad. Cinco semirremolques fueron volcados por el viento en la Interestatal 65 cerca de Lowell, Indiana, informó la policía estatal.

El clima tempestuoso se produce casi dos años después del día en que un tornado EF-3 azotó Little Rock, Arkansas. Nadie murió, pero ese tornado provocó graves daños en vecindarios y negocios que hoy en día siguen en reconstrucción.

Tornados fuertes y duraderos parecen probables en el área de mayor riesgo

Aproximadamente 2,5 millones de personas se encuentran en una zona de “alto riesgo”. El área de mayor riesgo de clima catastrófico el miércoles abarca partes del oeste de Tennessee, incluyendo Memphis; el noreste de Arkansas; el extremo sureste de Missouri, y partes del oeste de Kentucky y del sur de Illinois.

El Centro de Predicción de Tormentas indicó sobre la posibilidad de "múltiples tornados EF3+ de larga duración”. Los tornados de esa magnitud se ubican entre los más fuertes en la escala Fujita Mejorada, que se emplea para calificar su intensidad.

En un riesgo ligeramente menor de clima severo el miércoles se encuentra un área que incluye a Chicago, Indianápolis, San Luis, Louisville, Kentucky, y Little Rock, Arkansas. Dallas, Detroit, Milwaukee y Nashville, Tennessee, también estaban en riesgo.

Lluvias podrían inundar pueblos y arrastrar autos

Una línea de tormentas eléctricas dejó lluvias intensas en partes de Indiana el miércoles por la noche. Al menos una calle se inundó en Indianápolis, donde el agua casi alcanzó las ventanas de varios autos, según la policía de la ciudad. No había nadie en los vehículos.

Se pronosticaron tormentas eléctricas con varios episodios de lluvia intensa en partes de Texas, el bajo valle del Mississippi y el valle de Ohio a partir de mediados de semana y hasta el sábado. Los meteorólogos advirtieron que las tormentas podrían seguir el mismo camino repetidamente y producir lluvias intensas e inundaciones repentinas capaces de arrastrar autos.

El centro de Tennessee enfrentaba la posibilidad de tormentas severas seguidas de cuatro días de lluvias intensas debido a que se prevé que el frente se estanque y permanezca hasta el fin de semana, según el meteorólogo del NWS Mark Rose.

“No recuerdo haber visto algo así, y llevo aquí 30 años”, dijo Rose. “No se está moviendo”.

Se pronosticaban hasta 38 centímetros (15 pulgadas) de precipitaciones para los próximos siete días en el noreste de Arkansas, el extremo sureste de Missouri, el oeste de Kentucky y partes del sur de Illinois e Indiana, advirtió el servicio meteorológico, mientras que algunas áreas en Kentucky e Indiana tienen un riesgo especialmente alto de inundaciones.

Cortes de energía en el centro norte

En Michigan, las cuadrillas trabajaban para restablecer la electricidad después de una tormenta de hielo del fin de semana. Más de 122.000 clientes seguían sin electricidad el miércoles, según PowerOutage.us.

El Puente Mackinac que conecta las penínsulas inferior y superior de Michigan fue cerrado debido a que grandes trozos de hielo caían de los cables y torres. Fue el tercer día consecutivo de interrupciones en el puente debido a la tormenta de hielo.

___

Los periodistas de The Associated Press Andrew DeMillo en Little Rock, Arkansas; Adrian Sainz en Memphis; Seth Borenstein en Washington; Isabella O’Malley en Filadelfia; Ed White en Detroit; y Hallie Golden en Seattle contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.