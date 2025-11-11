Un muerto por ataque con drones rusos en el este de Ucrania

Un ataque con drones rusos mató a una persona y provocó incendios el lunes por la noche en Kramatorsk, en el este de Ucrania, informaron las autoridades.

"Kramatorsk ha sido víctima de un ataque masivo. Siete drones atacaron la ciudad en un lapso de 30 minutos" poco después de las 20:00 locales (18:00 GMT), escribió el ayuntamiento en la plataforma de mensajería Telegram.

"Según las primeras informaciones, una persona murió a causa del bombardeo, un hombre nacido en 1961", añadió la misma fuente, que informó de daños en una "institución educativa" y en viviendas.

El 23 de octubre, dos periodistas ucranianos de la cadena Freedom TV, Aliona Gramova y Evguen Karmazine, murieron por el impacto de un dron ruso en una gasolinera de Kramatorsk, mientras se encontraban dentro de un auto, informó su medio.

En la región de Járkov (noreste), un dron de ataque ruso alcanzó el lunes por la noche un vehículo e hirió a sus tres ocupantes, entre ellos un adolescente de 16 años, de acuerdo con la fiscalía.

Rusia, cuyas fuerzas están mejor equipadas y son más numerosas, sigue avanzando en el este de Ucrania, especialmente en la región de Donetsk, donde se concentra la mayor parte de los combates. El lunes, Moscú reivindicó la toma de tres nuevas poblaciones.

Paralelamente, Moscú multiplica los bombardeos sobre las infraestructuras energéticas y la red ferroviaria ucraniana, en un contexto de descenso de las temperaturas con la llegada del invierno.

Por su parte, Kiev ataca regularmente depósitos y refinerías de petróleo y otras instalaciones en Rusia.

El Ministerio de Defensa ruso indicó el martes por la mañana que durante la noche se habían interceptado 37 drones de ataque ucranianos sin mencionar los daños causados.

