Un muerto por explosión en una fábrica clandestina de pirotecnia en México

Al menos una persona murió y tres resultaron heridas este viernes en un incendio provocado por una explosión en una fábrica clandestina de pirotecnia en el norte de México, informaron las autoridades locales.

El incidente se registró por la noche en el municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León, precisó el cuerpo de Protección Civil.

"Una persona fue localizada sin vida", detalló un informe oficial de esa entidad difundido en redes sociales. Una menor y una mujer fueron trasladadas con lesiones a un hospital de la zona, mientras que un hombre fue reportado en "estado crítico".

El incendio se desató en un "almacenamiento ilegal de pirotecnia" en una zona residencial, añadió el boletín, al detallar que cuatro casas fueron afectadas por las llamas.

Medios locales difundieron imágenes en las que se observan las viviendas afectadas, un par de ellas casi consumidas por el fuego.

El siniestro movilizó a distintos cuerpos de emergencia de Pesquería, municipio enclavado en la zona metropolitana de Monterrey, la capital de Nuevo León.

La actividad en estas fábricas de pólvora y fuegos de artificio, tanto legales como clandestinas, se dispara por las fiestas de fin de año.

México ha registrado en los últimos años incidentes semejantes en distintos puntos del país.

En diciembre de 2016, un estallido en unos talleres de pirotecnia de Tultepec, localidad vecina de la capital mexicana, dejó más de 40 muertos.

